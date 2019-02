Specialisté na bojovky, kteří vydali Bayonetta, NieR: Automata a další oznamují novou hru

PlatinumGames se rozhodně nenudí. Na letošek už chystají jednu novou bojovku a právě oznámili druhou, kterou si užijí exkluzivně majitelé konzole Nintendo Switch.

Japonské studio PlatinumGames je známé především fanouškům bojových her. Právě tito tvůrci přinesli do herního světa sérii Bayonetta, hry Vanquish či NieR: Automata a řadu dalších.

Na letošní rok už byla dříve oznámena bojovka Babylon's Fall, kterou vydá Square Enix pro konzoli PlayStation 4 a počítače, a tvůrci oznamují další. Bojovka Astral Chain má rovněž dorazit letos a Nintendo si domluvilo exkluzivitu pro svoji konzoli Switch.

Astral Chain nás vezme do rozsáhlého a rozmanitého města The Ark. Zde se najednou objevily jakési multidimenzionální díry a skrze ně začaly do města proudit příšery. Zkrátka důvod, proč se vydat bojovat.

Hrát budeme jako členové moderní policie města a půjde si vybrat jednoho ze dvou sourozenců. Ten druhý potom bude našim nejbližším parťákem. Pro boj policie používá speciální "živoucí zbraně” Legion, což je zkrátka takový dost sci-fi bojový oblek.

Astral Chain vyjde pro Nintendo Switch 30. srpna tohoto roku. Čekání tak nebude moc dlouhé. Je nepravděpodobné, že by šlo pouze o časovou exkluzivitu a hra se tak později dostala na další herní platformy.