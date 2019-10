SSD významně zrychlí váš počítač. Oblíbená řada nabízí několik modelů

Význam digitálních dat stále roste. Dopřejte těm svým to nejlepší úložiště! Ať už vyžadujete maximální spolehlivost, bleskovou rychlost, výborný poměr ceny a výkonu nebo dostupnou podporu, perfektní volba se skrývá pod modrou vlajkou značky Crucial by Micron.

Spolehliví parťáci

Řadu MX500, kterou si dnes představíme, tvoří čtyři 2,5" SSD modely s kapacitami 250 GB, 500 GB, 1 TB a 2 TB, kterým můžete svá data svěřit s naprostou důvěrou. SATA připojení znamená maximální univerzálnost při zachování skvělého rychlostního potenciálu.

V nabídce najdete i varianty osazované do slotu M.2. Tato kategorie však neobsahuje 2 TB variantu. Disky k uchování používají precizně vyrobené paměťové moduly s technologií 3D NAND společnosti Micron. Jde o TLC čipy, které se ale chlubí skvělou předpokládanou životností 1,8 milionů hodin provozu.

Nejmenší SATA varianta Crucial MX500 dle výrobce zvládne zapsat minimálně 100 TB. Disk s kapacitou 500 GB zapíše 180 TB dat, terabajtová verze vydrží 197 TB a dvouterabajtová dokonce 700 TB - to je přibližně 383 GB každý den po dobu pěti let! To už je hodnota, která uspokojí bez výhrad i ty nejzuřivější zapisovače dat.

Integrované chytré funkce

Díky použitým čipům jsou disky značky Crucial by Micron nejen spolehlivé, ale také spotřebují pouze minimum energie, k čemuž dopomáhá i integrovaná funkce chytrého uspání jednotky. Kromě toho se řada MX500 postará i o bezpečnost dat.

Dopřeje vám totiž sofistikované šifrování AES 256 na úrovni samotné hardwarové jednotky, integrovanou odolnost proti náhlému výpadku energie Power Lose Immunity, které je integrovaná přímo v NAND čipech a pokročilé funkce ochrany čtení dat, čímž bojuje proti výskytu chyb v paměťových vrstvách. V neposlední řadě pak zvládá samozřejmě i vlastní monitoring a reporting stavu jednotky.

Disky se budou perfektně hodit do nových sestav, ale především také dokážou strmě zrychlit váš léta zaběhnutý stolní počítač či notebook s plotnovým diskem. A věřte, že rozdíl bude opravdu znatelný. Instalace je samozřejmě velmi jednoduchá a zvládnete ji dokončit během několika minut. Pokud byste přece jen měli pochybnosti, výrobce vám zprostředkuje i intuitivní návod, s jehož pomocí si s instalací poradí i kdokoliv bez zkušeností s osazováním hardwarových součástek.

Rychlost v první řadě

SSD Crucial MX500 sviští ve všech kapacitních variantách stejnou rychlostí čtení až 560 MB/s a zápisu až 510 MB/s při sekvenčních operacích. Námi testovaný kus s kapacitou 500 GB naplnil tato očekávání s rezervou. V CrystalDiskMarku jsme naměřili následující hodnoty, které v sekvenčních rychlostech překonaly deklarovaný výkon v produktových specifikacích. V případě testu 4KiB Q8T8 výsledek znamená více než 98.000 IOPS při čtení a bezmála 90.000 při zápisu. Perfektní. O bleskové načítání operačního systému, her či aplikací nemusíte mít obavu.

Zvažujete-li nákup nového mainstreamového SSD, Crucial MX500 je zhmotněním univerzálnosti, vysokého výkonu a maximální spolehlivosti. Společně s doplňkovými funkcemi a skvělou cenou je sázkou na jistotu. K tomu všemu navíc Crucial by Micron nabízí i prodlouženou pětiletou záruku a migrační software Acronis True Image HD, ve kterém je zpřístupněna funkce klonování disku, pro snadný přenos dat z původního disku na nový SSD Crucial.