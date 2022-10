Staň se mistrem virtuálního hokeje. Hraj ENYAQ Hockey League!

Jediná česká oficiální liga ve hře NHL 23 je zpátky. ENYAQ Hockey League se s příchodem nového ročníku známé konzolové hry NHL dočká své čtvrté sezony. I tentokrát se jí pod taktovkou BPA sport marketing a.s. a za podpory generálního partnera ŠKODA AUTO a.s. zúčastní všechny kluby Tipsport Extraligy ledního hokeje.

"Věřím, že v průběhu tří sezon jsme díky ENYAQ hokejové lize našli opravdu nejlepší hráče hry NHL v České republice. Budiž důkazem esportové mistrovství světa, kde se dva borci, kteří hrají stabilně esport hokejovou ligu, umístili na děleném třetím a čtvrtém místě. Proto se moc těšíme na souboje zarytých rivalů gamingové scény v nové sezoně, ale i na překvapení, které přináší zejména play-off. Přejeme všem hráčům hodně štěstí," říká Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení BPA sport marketing. Ve světovém měřítku jde v rámci hokejového prostředí o zcela unikátní projekt, kde fanoušci a profesionální hráči dostávají možnost reprezentovat své oblíbené hokejové kluby v konzolové hře. Nejlepší hráči si navíc rozdělí lákavé prizemoney ve výši 150 tisíc korun a další hodnotné ceny od partnerů soutěže.

Soutěž se odehraje ve hře NHL 23 na konzoli PlayStation 5 v herním režimu Hockey Ultimate Team (HUT), který do hry přináší rozmanitější strategické a kompetitivní prvky a je oficiálním herním režimem určeným pro esport. Pro zmírnění tzv. "pay to win" efektu jsou zavedená speciální pravidla omezující maximální hodnocení používaných kartiček v ligových zápasech. Všechna ligová klání budou diváci sledovat živě na twitch kanále ligy za doprovodu profesionálních esportových komentátorů.

Sezona odstartuje tradičními úvodními kvalifikacemi, kterých bude dohromady pět a hráči v nich budou sbírat body do kvalifikačního žebříčku. Každý hráč tak pro získání co nejvyššího počtu bodů může odehrát i několik kvalifikačních turnajů. Nejlepší hráči z kvalifikačního žebříčku si následně zajistí vstupenku do tzv. finále kvalifikace, kde společně poměří síly v osmi skupinách po čtyřech hráčích. Dva nejlepší hráči z každé skupiny si následně zajistí postup do širšího výběru draftu, kde se budou ucházet o přízeň klubů. Ty si v draftu zvolí svoje nové svěřence.

Kluby, které letos budou vybírat hráče v draftu:

· HC Škoda Plzeň - 4 hráči

· HC Kometa Brno - 1 hráč

Hráči budou následně reprezentovat klubové barvy v základní části a play-off. V rámci základní části se odehraje 13 soutěžních kol, do čtvrtfinále play-off postoupí čtyři nejvýše umístěné kluby z tabulky, dalších osm klubů si to rozdá o postup do čtvrtfinále v předkole. Změn doznal systém zápasů, ke kterým už za klub nebudou nastupovat tři hráči, ale pouze dva (vč. play-off). Klub však na soupisce může mít stále čtyři hráče, může tedy využít služeb až dvou náhradníků.

Kompletní informace jsou k dispozici na webu esporthokej.cz.

Generální partnerem soutěže je pro sezonu 2022/2023 společnost ŠKODA AUTO. Hlavním partnerem je společnost Tipsport. I za letošním ročníkem stojí pořadatelská agentura BPA sport marketing, která je výhradním marketingovým partnerem Tipsport extraligy ledního hokeje i národního týmu. Technickým a organizačním partnerem je herní agentura Grunex.