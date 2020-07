Staňte se Tonym Starkem ve hře Marvel’s Iron Man VR

Dobrých her s podporou virtuální reality je stále málo. Marvel’s Iron Man VR se může zařadit mezi ně. Bohužel je k dostání pouze pro Playstation 4.

Nejprve komiksy, pak filmy a seriály a nakonec hry. Marvel tlačí své superhrdiny úplně všude. Koncept hry Marvel’s Iron Man VR ovšem dává smysl. Kdo by si nechtěl zkusit, jaké je to být Tonym Starkem, tedy Iron Manem. Nasadit oblek pomocí televizní obrazovky ovšem není to pravé. Právě samotné brýle virtuální reality jsou tím pravým. Suplují totiž samotnou masku Iron Man obleku.

V Marvel‘s Iron Man VR létáte, střílíte a procházíte příběhem v roli Tonyho Starka. Příběhová linka se točí okolo Ghost, která se chce mstít za ztracené životy, jenž vyhasly kvůli zbraním z dílny Start Industries. Tony samozřejmě tyto zbraně již neprodává, zvláště ne záporákům.

Postavu Ghost si možná někteří budou pamatovat z druhého pokračování filmového Ant Mana. Požitek z virtuální reality je dle recenzí nejlepší především u létání. Pozicí rukou ovládáte Iron Manovi paže a můžete tak létat i střílet.

Bohužel je celá hra exkluzivní pro Playstation 4 a VR rozšíření. Na PC si tak nezahrajete. Dalším negativem je tím pádem i grafika. Konzole od Sony není pro virtuální realitu moc výkonná a zde je to bohužel znát. Zážitek to ovšem kazit nemusí, jelikož ostatní aspekty dle všech indicií ukazují na parádní hru. Marvel’s Iron Man VR se aktuálně prodává za 949 Kč.