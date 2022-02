Staňte se trosečníkem na opuštěném ostrově ve hře zdarma na Epicu.

Epic Games Store tento týden nabízí zdarma titul Windbound, kde se stanete trosečníkem na opuštěném ostrově. Podaří se vám přežít a objevit krásy nádherného světa?

Titul Windbound se od ostatních survival akcí liší svým zejména zaměřením na vizuál a fantasy prvky. Jako Kara ztroskotáte na zapomenutém ostrově, který je zahalen řadou tajemství. Bez lodě, jídla nebo nástrojů musíte přežít, ale zároveň i objevit všechna zákoutí tohoto fantastického světa.

Právě objevování neznáma je doménou hry. Idylické scenerie se střídají s tajemnými zákoutími pestrého světa. Odkryjte příběh a dostaňte se zpět domů.

Windbound je zdarma do čtvrtka 17. února. Následně titul vystřídá hra od tvůrců hitu It Takes Two, Brothers - A Tale of Two Sons.