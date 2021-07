Steam Deck hodlá zatopit Nintendu Switch, konzole přímo od Valve podporuje celou Steam knihovnu

Na trhu s přenosnými konzolemi bude od konce letošního roku nový hráč. Společnost Valve představila Steam Deck, který zaujme zejména podporou Steam knihovny.

Steam Deck se podobá řadě malých přenosných konzolí. Po vzoru PSP a PS Vita od Sony má velkou obrazovku ve středu a pevně připojené ovládací prvky po stranách. Velikostí ovšem připomíná novější Nintendo Switch. Obrazovka Steam Decku dosahuje úhlopříčky 7 palců a je dotyková. Po stranách nalezneme analogové páčky, D-Pad, tlačítka X, Y, A, B a také dvě trackpady citlivé na sílu stisku. Údajně mají být lepší než v případě Steam ovladače. Horní strana pak zahrnuje triggery a klasická tlačítka. Zadní strana nakonec ukrývá další čtveřici nastavitelných tlačítek.

Vzhledem k zakomponování dotykových ploch po stranách, půjde na Steam Decku hrát i řada titulů, pro které je nutné práce s myší. Celkově by měla být podpora her velmi dobrá. Valve slibuje podporu celé Steam knihovny s tím, že většinu her tvůrci nemusejí předělávat ani přizpůsobovat. Jak je toto tvrzení daleko od reality se dozvíme po vydání.

O výkon Steam Decku se stará čip od AMD. Jde o procesor a grafický čip podobný z Xbox Series X, případně PS5, jen o dost slabší. Zájemcům musí stačit 4 jádra procesoru a 8 výpočetních jednotek grafiky s architekturou RDNA 2. Celkový výkon je okolo 2 TFLOPs, tedy přibližně stejný jako má Playstation 4. Výhodou Steam Decku je, že má displej s rozlišením 1280 × 800 pixelů, kdežto velké konzole kolikrát vytvářejí obraz ve vyšším FullHD rozlišení. Steam Deck by tedy na tom s výkonem měl být dobře, má ho přibližně jednou tolik co Nintendo Switch.

Další specifikace hovoří o 16 GB RAM a baterii, která vydrží 2-8 hodin podle náročnosti hry. Později dorazí také dokovací stanice s dalšími porty. Samotný Steam Deck se nabíjí skrze USB-C, sluchátka lze zapojit skrze 3,5mm jack. Bezdrátové připojení uzavírá WiFi ac a Bluetooth 5.0 s podporou pro připojení bezdrátových ovladačů.

Valve odstartovalo rezervaci konzole dnes. První kusy se k zákazníkům dostanou v prosinci. Cena startuje na 420 euro (cca 11 tisíc korun) za 64GB variantu. Ta má ale o dost pomalejší úložiště. 256GB verze vás vyjde na 549 euro a 512 GB stojí 679 euro. Kromě velikosti a rychlosti interního disku se varianty nijak neliší. Všechny navíc nabídnou slot na Micro SD kartu, která vám prostor pro hry rozšíří.