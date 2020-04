Střílečka Call of Duty: Warzone slaví 50 milionů stažení

Herní režim Warzone, kde zvítězí jen poslední přeživší, přilákal miliony lidí. Hlavně kvůli možnosti zahrát si zdarma.

Série Call of Duty patří mezi nejznámější herní značky na světě. Bohužel poslední díly se s úspěchem moc nesetkaly. Mohl za totaké vzestup battle royale her, které jsou často zdarma. V battle royale režimu jde o to zůstat jako poslední naživu. Většinou přitom máte jen jeden život a bojujete proti desítkám dalších lidí se stejným cílem.

Call of Duty adaptovalo tento režim pod názvem Warzone. Jde tak o část hry, která je založená na posledním plnohodnotném dílu Call of Duty: Modern Warfare. Právě Warzone část je k dispozici zdarma. Díky povedenému pojetí, kdy na jedné mapě může bojovat až 150 hráčů, se Warzone stal velmi oblíbeným. To dosvědčuje i 50 milionů stažení během 4 týdnů.

Vývojáři navíc hru pravidelně aktualizují pomocí nového obsahu. Nedávno například odstartovala již 3. sezóna, která přinesla nové zbraně, dopravní prostředky i mapy.