Střílečka Halo Infinite nabídne multiplayer úplně zdarma

Nové Halo Infinite nabídne podobný koncept, jako poslední Call of Duty. Zaplatit si budete muset hlavně za příběhovou část.

Po skončení poslední prezentace nových her od Microsoftu se rozběhla řada diskuzí. Některé z nich míří na očekávané Halo Infinite. Tato slavná střílečka neoddělitelně patří k Xboxu. Záběry z příběhové mise ovšem vzbudily vlnu kontroverze. Microsoft nakonec přišel s vysvětlením, že grafická stránka hry se ještě vylepšuje.

Mezitím jsme se dočkali dobrých zpráv ohledně režimu pro více hráčů. Multiplayer pro Halo Infninite bude zdarma. Je to logický krok vzhledem ke konkurenci. Oblíbené hry na počítače totiž často umožňují hrát některé herní režimy kompletně zdarma. Příkladem může být třeba Call of Duty. Režim Warzone si můžete zahrát i bez zakoupení posledního dílu legendární střílečky. Žádná omezení zde přitom nejsou. Podobně tomu je i u Counter-Striku, Fortnitu a dalších her. Microsoft tímto jistě přitáhne nové hráče a zřejmě cílí i na profesionální hraní. Před několika lety se v Halo titulech soutěžilo. Turnajů ovšem nyní moc není a řada profesionálních hráčů volí konkurenční střílečky.

Multiplayer v Halo má na konzoli Xbox Series X podporovat 120 snímků za sekundu, což náročnější hráči jistě ocení. Příběh se nejspíš vysoké obnovovací frekvence nedočká. Spekuluje se i o přidání battle royale režimu, ve kterém vyhrává poslední přeživší. Více informací se dozvíme později.