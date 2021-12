Střílečka PUBG bude od ledna zdarma

Vývojáři battle royale akce PUBG: Battlegrounds na předávání cen The Game Awards oznámili, že hra bude od ledna z velké části zdarma.

Střílečka PUBG definovala před lety žánr populárních battle royale her. Tvrdá konkurence ostatních titulů ovšem přiměla autory ke změně cenové politiky. Mnoho her s podobným principem patřilo do kategorie free to play, kdežto PUBG bylo stále zpoplatněno. Cena 30 dolarů (mimo slevu) ale brzy zmizí.

PUBG bude zdarma od 12. ledna 2022. Plný zážitek ovšem získáte až po zaplacení rozšíření pojmenovaného jako Battlegrounds Plus. Základní volně hratelná verze obsáhne normální herní režim battle royale, team deathmatch a tréninkový režim.

Pokud chcete naskočit do lobby vytvořeného jinými hráči a osobnostmi, případně vyzkoušet hodnocené zápasy, musíte investovat 13 dolarů do Battleground Plus rozšíření. To odemkne prakticky celou hru, kterou byste nyní zakoupili za 30 dolarů.

PUBG tak od 12. ledna bude z velké části zdarma a kompletní požitek bude stát okolo třetiny nynější ceny. Samozřejmě i nadále bude možno zakupovat oblečení a další kosmetické prvky za prémiovou měnu. Tu získáte i za pořízení rozšíření.

Hráči, kteří si PUBG již koupili, získají rozšíření odemykající všechny herní režimy zdarma a automaticky. Účet se jim navíc rozroste o jeden set obleků.