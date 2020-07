Takto vypadá Crysis na přenosné herní konzoli Nintendo Switch

Ohlášená vizuální předělávka známe hry od studia Crytek má vyjít 23. července na všechny hlavní herní konzole a počítače.

Původní Crysis vyšlo v roce 2007. Řadu let se s prvním a později třetím dílem pojil internetový vtip "ale rozjede to Crysis" (anglicky "but can it run Crysis?"). Titul od studia Crytek využívala ke svému chodu CryEngine. Jde v podstatě o technologii, pomocí které je hra vybudována. Jak názvy napovídají, Crytek vlastní CryEngine a Crysis mělo být výstavním kusem pro tuto technologii. Crysis proto využívalo prakticky veškeré dostupné prostředky CryEnginu. Díky tomu se ovšem hra stala dost náročnou.

V době původního Crysis a později Crysis 3 proto platilo, že titul bylo téměř nemožné rozjet na maximální detaily na většině lepších strojů. Museli jste investovat opravdu do toho absolutně nejlepšího, aby váš počítač byl schopný plynule hru na maximální nastavení rozjet. Takto přibližně vznikl celý vtip, jenž se z velké části zakládal na pravdě ohledně nároků Crysis.

Píše se rok 2020 a máme zde grafickou předělávku prvního dílu. Crysis Remastered se podívá i na méně výkonnou konzoli Nintendo Switch. Vzhledem k historii nároků hry se není čemu divit, že titul poběží pouze na HD ready rozlišení, tedy 1280x720 pixelů při 30 snímcích za vteřinu. O grafické stránce se můžete přesvědčit pomocí videa níže.