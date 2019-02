Tento víkend můžete bez omezení zkoušet jednu z největších her letošního roku

V pátek večer odstartovala očekávaná demoverze chystané masivní akce Anthem, která vyjde již velmi brzy. Dovolí vyzkoušet příběhovou misi a také ukáže pořádný kus herního světa.

Tento víkend od 1. do 3. února máte jedinečnou šanci vyzkoušet chystanou hru Anthem. Před týdnem proběhla VIP demoverze (pro předobjednávky a předplatitele) a nyní mají šanci všichni. Stačí stáhnout a pustit se do hraní.

Zkušební část je poměrně obsáhlá a měla by nabídnout dostatečnou ochutnávku toho, co nabídne plná verze hry. Studio BioWare do demoverze vybralo jednu příběhovou misi, jednu Stronghold aktivitu a také velkou část herního světa k prozkoumávání společně s částí domovské základny.

Všichni hráči odstartují na desáté úrovni a budou se moci dostat až na 15. Tímto může Anthem za víkend ukázat více ze hry a zároveň neprozradit úvod. Tvůrci také upozornili, že získávání úrovní a předmětů je pro potřeby demoverze upravené, takže v plné verzi hry bude fungovat jinak.

Anthem vychází 22. února pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.