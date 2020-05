The Last of Us Part 2 se připomíná v novém traileru

První The Last of Us patří mezi ty vůbec nejlepší hry na Playstation. Druhý díl je již dokončen a ukazuje se v traileru.

Herní studio Naughty Dog vydává jedny z nejlepších her na konzoli Playstation. A právě The Last of Us patří mezi to nejlepší z nejlepších. Pokračování s názvem The Last of Us Part II se dočkáme již 19. června.

Nyní vývojáři hlásí, že je hra hotová a vypouštějí nový trailer, který na novinku láká.

Hlavní postava Ellie se dle ukázky nebojí tak, jako v prvním dílu a je zřejmě, že se příběh bude točit kolem ní. Hra je zatím plánovaná pouze na konzoli Playstation 4.