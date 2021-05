Trailer na Far Cry 6 ukazuje záběry ze hry, známe datum vydání

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku zná datum vydání. Po odkladech jsme se dozvěděli, že nové Far Cry 6 vyjde v říjnu letošního roku.

Nové Far Cry 6 od studia Ubisoft letos dostane nádech ostrova Kuba. Nová ukázka nás láká na život i nepsaná pravidla platící na subtropickém ostrově. Trailer pojmenovaný Rules of the Guerrilla láká na stealth mise, obchodníky, dopravní prostředky a zbraně.

Zejména palebný arsenál je opravdu originální. Nalezneme zde rakety odpálené z batohu na zádech, samopal s kulkami ze sardinek, elektrickou pušku i kuriózní metač cédéček.

Další ukázka přibližuje hlavní postavu jménem Dani Rojas. Na své cestě za svobodou mu pomůže Juan Cortez, bývalý agent KGB, a Clara Garcie, vůdce skupiny Libertad.

Far Cry 6 vychází 7. října na konzole Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 5 a počítače.