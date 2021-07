Trailer na FIFU 22 ukazuje novinky, víme datum vydání.

Nový ročník videoherního fotbalu FIFA obdržel nový trailer, který láká na vylepšenou dynamiku pohybu. Hra nabídne 700 týmů, 30 lig a oblíbené herní režimy z minulých let.

Co rok, to nová FIFA. Ani letos nebude tradice porušena. Nová FIFA 22 se od minulých iterací hodlá odlišit zejména technologií HyperMotion. Ta by měla využít strojové učení a záznamy zápasů týmů a nabídnout plynulejší a reálnější fotbal na konzolích nové generace. Výsledkem jsou nové animace, které vznikají přímo při zápase. Technologie HyperMotion bude dostupná pouze na konzolích Xbox Series a PlayStation 5.

FIFA 22 samozřejmě umožní hráčům spustit také oblíbené herní režimy. Například kariéru, režim VOLTA, Pro Clubs a Ultimate Team. Změnou si prošli brankáři, v kariéře pak lze vybudovat klub a VOLTA nabídne vylepšenou hratelnost. Do Ultimate týmu zase tvůrci přidali kartičky Hrdinů.

Zahrajeme si za více naž 17 tisíc hráčů ze 700 týmů a 30 lig. K dispozici bude přes 90 stadionů a titul nabídne licence na UEFA Champions League, UEFA Europa League a novou UEFA Europa Conference League. Nechybí stálice v podobě národních soutěží, včetně Preimere League, Bundesligy a mnoha dalších.

Předobjednávky zažínají již dnes. FIFA 22 vyjde 1. října na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Obe, Xbox Series X/S, PC (Origin a Steam) a na Google Stadia. Upravená verze FIFA 22 Legacy Edition poputuje na přenosné konzole Nintendo Switch.