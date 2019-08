Trailer ukazuje největší aktualizaci pro No Man's Sky, vychází již velmi brzy

Beyond má být zatím nejobjemnější aktualizace v historii hry a jelikož hra již několik obřích dostala, fanoušci se zřejmě mají dost na co těšit.

Vesmírné dobrodružství No Man's Sky již brzy přivítá další aktualizaci. Jmenuje se Beyond a tvůrci ji označují za největší, jakou pro hru kdy připravili. Již předchozí aktualizace byly hodně obsáhlé, jelikož se tvůrci stále snaží usmířit hráče po nepovedeném startu hry.

Beyond má v první řadě přinést dvě hlavní novinky. První je kompletní podpora virtuální reality. To znamená, že hráči, kteří vlastní VR headset, budou moci celou hru nově hrát ve VR a mnohem více se do prozkoumávání vesmíru ponořit.

Tato možnost bude dostupná pro PlayStation 4 (s využitím PlayStation VR headsetu) a počítačovou verzi, kde existuje headsetů celá řada.

Druhou novinkou, týkající se všech hráčů No Man's Sky, je přepracovaná hra více hráčů. Nabídne zbrusu nové možnosti, jak s ostatními hrát a potkávat se. V traileru je možné vidět hráče, jak společně jezdí na jakýchsi krabech.

No Man's Sky je dostupné pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.