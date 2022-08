Tvůrci League of Legends ukázali další záběry z bojové hry, bude zdarma

Riot Games odhaluje další podrobnosti okolo hry s kódovým označením Project L. Bojovka je v základu již hotová a vývojáři vytvářejí postavy a dodatečné funkce.

Project L je jednou z her představených Riotem při desátém výročí League of Legends. Titul inspirovaný například Street Fighterem nebo Tekkenem nabídne boje dvojic proti sobě. Potkáme zde řadu postav z Runeterry a hry League of Legends, mezi nejnovější pak patří šampionka Illaoi.

Podle vývojářů je jádro hry Project L již hotové, a práce se tak přesunuly k postavám a dodatečným funkcím. Jak již u her od Riotu bývá zvykem, také Project L bude zdarma. Platit budeme nejspíše za vzhledy postav a další kosmetické doplňky. Zároveň tvůrci zdůraznili, že počítají i s profesionálním hraním, tedy esportem.

Datum vydání hry stále nebylo oznámeno. Na druhou stranu zveřejněné video zmiňuje, že se do konce roku dočkáme ještě jednoho pohledu do zákulisí tvorby hry.