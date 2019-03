Tvůrci No Man's Sky nepolevují a chystají další obří aktualizaci hry

Vesmírné dobrodružství se v průběhu léta dočká rozšíření Beyond. Nabídne nové možnosti pro hru více hráčů, ale to nemá být zdaleka jedinou novinkou.

Malé nezávislé studio Hello Games se rozhodlo jít příkladem, jak postupovat po nepovedeném startu své hry. No Man's Sky se v době vydání v roce 2016 potýkalo s řadou problémů.

Studio se ale rozhodlo postavit k nim čelem a postupně je začít napravovat. Od té doby vycházely pravidelně velké aktualizace zdarma, vždy se spoustou novinek a vylepšení. Minulý rok šéf studia říkal, že rozhodně nekončí a nyní to dokazuje oznámená aktualizace.

Jmenuje se Beyond a jednou z hlavních novinek mají být nové možnosti pro prozkoumávání galaxie s kamarády. Studio zároveň hráče varovalo, aby nečekali změny ve stylu MMO her, tedy titulů jako je třeba World of Warcraft.

Beyond má dále přinést řadu jiných novinek a vylepšení, na jejich oznámení si ale budeme muset ještě počkat. Samotná aktualizace vyjde někdy v létě. Bude opět zdarma pro všechny majitele hry.

No Man's Sky je dostupné pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.