Tvůrci World of Tanks opouštějí kanceláře v Rusku a Bělorusku

Herní studio Wargaming opouští ruský a běloruský trh. Právě v Bělorusku přitom společnost před lety vznikla. Vedení Wargamingu očekává kvůli tomuto rozhodnutí ztráty.

Společnost Wargaming uzavírá svá studia v Rusku a Bělorusku. Ačkoliv to tisková zpráva nezmiňuje, nejspíše jde o reakci ruské invaze na Ukrajinu. Aktuálně společnost sídlí na Kypru, nicméně dlouhá léta sídlila v Minsku, kde byl Wargaming roku 1998 založen.

Studio v Minsku bylo předáno lokální firmě Lesta Studio, se kterou Wargaming podle tiskové zprávy nemá žádné vazby. Podle tiskové zprávy z tohoto rozhodnutí nebude firma profitovat, naopak čeká velké ztráty. Popularita her od Wargamingu je na východě značná a tituly jako World of Tanks a World of Warships hrají desítky tisíc hráčů každý den.

Na začátku března Wargaming reagoval na válku podporou svých zaměstnanců na Ukrajině a darováním velké finanční částky Červenému Kříži.