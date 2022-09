Ukázka z God of War se zaměřuje na příběh

Jednou z nejočekávanějších her letošního roku je pokračování série God of War s podtitulem Ragnarok. Celá série se točí okolo pomsty hlavní postavy Kratose a poslední díl ságy nebude výjimkou. Na posledním State of Play jsme se dočkali ukázky hratelnosti.

Série God of War je ve světě poměrně známá. Vypráví příběh Kratose, který je synem boha Dia a bývalým obyvatelem Sparty. Ve starých dílech se celý příběh věnoval pomstě a postupnému vyvražďování řeckých bohů. Poslední díl, který byl rebootem celé značky, z roku 2018 trochu ubral a zaměřoval se na smrt Kratovy ženy, jejichž popel měl být vynesen na vrcholek nejvyšší hory.

Jak je zvykem, vše se trochu zkomplikovalo, a tak tu máme druhý a konečný díl ságy. V tom se posuneme o nějakou dobu dopředu, protagonisty ale nadále zůstávají Kratos a jeho syn Atreus. Nejnovější ukázka ze State of Play ukazuje spousty věcí.

Jak to tak vypadá, Kratos se znovu honí za pomstou. Na tu se vydává se svým synem, který očividně před otcem něco skrývá. Sám bývalý bůh války je pod tlakem morálky, přičemž mu každý, koho potká, připomíná jeho brutální minulost. Vidíme i postavy z minulého dílu, slyšíme severského Všeotce Odina.

Vedle hry a několika sběratelských edicí vyjde 9. listopadu i speciálně tematizovaný ovladač DualSense se znaky medvěda a vlka. God of War Ragnarok vyjde 9. listopadu na PlayStationu 5.