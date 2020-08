Úvodní konference Gamescom 2020 ukázala záběry z několika her

Letos se ani Gamescom neuskuteční v tradiční živé podobě. Útěchou nám může být alespoň online přenos, který ukázal záběry z několika připravovaných her.

Úvodní online přenos konference Gamesom přinesl oznámení několika nových her a dodatků. Trailerů bylo celkem přes 40 a my si tu některé ukážeme. Začneme u Star Wars. Hvězdné války se podívají třech různých světů. Prvním je LEGO svět v titulu LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Druhým světem je ten simíků. Čtvrté vydání The Sims rozšíří dodatek Journey to Batuu. Ve svém vesmíru ovšem Star Wars taky zůstanou. Nová ukázka z režimu pro jednoho hráče láká na Star Wars Squadrons.

Nový Medal of Honor si zahrajete jen s brýlemi pro virtuální realitu. Díl s podtitulem Above and Beyond se bude odehrává opět během 2. světové války.

Definitivní edice není jen záležitost Mafie. Age of Empire III rovněž obdrží tuto variantu hry. Těšit se můžeme na podporu 4K rozlišení, nové frakce, výzvy a další obsah. Datum vydání bylo stanoveno na 15. října.

Populární MMORPG World of Warcraft rozšíří dodatek Shadowlands. Stane se tomu tak již 27. října.

Na internet se dostaly také záběry z připravovaného dobrodružství v podání dvojice Ratchet & Clank. Díl s názvem Rift Apart nás zavede do různých dimenzí. Mezi těmi ovšem nebudete muset čekat s pohledem na načítací obrazovku. Rychlý disk v Playstation 5 se postará o plynulý přechod bez čekání.

Oznámeny byly i práce na Dragon Age 4, zajímavě vypadajícím titulu Teardown a rozšíření pro Destiny 2.

Blíže se představil také nový díl Call of Duty: Black Ops Cold War.

Nezapomnělo se ani na druhou sezónu žhavé letní novinky Fall Guys.

Nakonec zde máme Fortnite, do kterého míří hrdinové z Marvelu.