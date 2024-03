V březnu PlayStation Plus nabídne čtyři skvělé hry

Sony odhalilo tituly, které budou v březnu k dispozici pro všechny předplatitele služby PlayStation Plus. Fanoušci se mohou těšit na širokou škálu žánrů.

V rámci služby PlayStation Plus Essential si od 5. března předplatitelé mohou vyzvednout tituly EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 a Destiny 2: The Witch Queen.

The PlayStation Plus Monthly Games for March are:



➕F1 2023

➕Sifu

➕Hello Neighbor 2

➕Destiny 2: The Witch Queen



Essential představuje základní úroveň členství PlayStation Plus, která každý měsíc nabízí přístup k několika hrám zdarma pro předplatitele, kteří již zaplatili za své předplatné.

Připomínáme, že únorové tituly PlayStation Plus Essential zahrnují Foamstars (PS5, PS4), Rollerdrome (PS5, PS4) a Steelrising (PS5). Členové mohou tyto tituly získat do 4. března, pokud ještě tak neučinili.