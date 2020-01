Velkolepá show na finále DATART e:LIGY již 12. ledna

Nejlepší hráči české FIFA scény reprezentující barvy 16 klubů FORTUNA:LIGY se mezi sebou utkají o titul historicky prvního šampióna, 150 000 Kč a body do světové série Global Series, které v rámci České republiky mohou získat pouze v DATART e:LIZE.

Čtyři měsíce snažení, 32 online kvalifikací, 2 offline semifinále, to vše vedlo právě k tomuto okamžiku. DATART e:LIGA jde do finále! Dvoučlenné týmy, reprezentující všech 16 klubů FORTUNA:LIGY, svedou po celý den nelítostný souboj o finanční odměnu ve výši 150 000 Kč! Diváci se tak mohou těšit na vypjaté boje mezi rivaly, plzeňská dvojice T9Laky a pikej, sparťanští siritsetsedm a Emerickson nebo červenobílý RIIJK a kobbycz. To jsou velká jména české scény, které budou chtít překvapit méně známí hráči, aby se i oni dostali pod záři reflektorů.

"Na finále se hodně těším, bude to velké. Je skvělé, že kromě peněz budeme bojovat také o body do žebříčku Global Series. O to více budu chtít v neděli 12. ledna uspět." nechala se slyšet neoficiální česká FIFA jednička T9Laky.

Právě díky snaze LFA bude mít finále ještě větší náboj. Společně s Electronic Arts se totiž podařilo vyjednat vstup národní DATART e:LIGY do mezinárodního turnaje Global Series. Nejlepší týmy si, kromě uznání, slávy a spousty peněz, odnesou ještě cenné body do světového žebříčku. Možná se tak v budoucnu dočkáme české vlajky i na takové akci, jakou je FIFA eWorld Cup, kde se hraje o neskutečných 70 milionů korun!

Vstup na celou akci je zdarma, tak vezmi svoje kámoše a podpoř svou přítomností hráče hájící barvy svého oblíbeného týmu! Připravený je nabitý program, který bude provázet celé odpolední finále, a to včetně několika kiosků s konzolemi PlayStation 4, na kterých samozřejmě také poběží FIFA 20.

Celý finálový den bude možnost od ranních hodin sledovat prostřednictvím streamu na ligovém Twitch.tv a Facebooku resp. na e-liga.cz

V neděli 12. ledna v 16:00 se otevřou brány pražské UNYP Areny na Podvinném mlýně, kam by určitě měly směřovat tvoje kroky, aby si viděl tuto jedinečnou akci na vlastní oči a užil si opravdu nadupaný program! Pro více informací sleduj webové stránky a sociální sítě DATART e:LIGY.