Waffentrager auf E 100 slaví návrat do World of Tanks!

Během nadcházejícího turnaje "The Waffenträger: Legacy" se hráči opět utkají s extrémně silnou zbraní rodiny von Kriegerů, zahrají si v jednotce Harrier a odemknou si exkluzivní odměny. The Waffenträger je jednou z nejočekávanějších, každoročních kampaní tankistů a letos prohlubuje ještě víc svůj příběh a představuje nového padoucha, inženýrovu dceru Ermelindu. Akce bude probíhat od 26. září do 10. října.

Akce budou probíhat ve formátu 6 vs. 1 a před vstupem do bitvy si hráči budou muset vybrat jednu ze stran konfliktu: Harrier Squad, který se do bitev vrhá v rozsáhle upravených speciálních vozidlech, nebo Blitzträger auf E 110, neuvěřitelně silný ničitel tanků s posádkou jednoho hráče.

Aktualizovaný postup akcí je lineárnější a vizuálně srozumitelnější. Dosažením každého nového stupně získají hráči cenné herní předměty, jako jsou dvě unikátní členky posádky s exkluzivními hlasy, úpravy na téma události, dluhopisy, dny prémiového účtu, startovací balíčky Engineer a Harrier pro Gates (z nichž mohou hráči získat skvělá prémiová vozidla a další hodnotné ceny). A co je nejdůležitější, po dokončení závěrečné fáze postupu událostí budou mít hráči možnost pronajmout si legendární německý stíhač tanků X. úrovně Waffenträger auf E 100 na 5 náhodných bitev. Pozor, další bitvy lze získat v Engineer's Gate pomocí startérů.