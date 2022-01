World of Tanks Blitz přináší nový režim podobný akčnímu RPG

Do oblíbené tankové akční hry dostupné snad na všech běžných platformách přibude nový režim. Poslední událost vám umožní vyzkoušet si pocit vládce bitevního pole, už samotný název nového módu napovídá - Big Boss.

Tankisté mají dvě šance zapojit se do hry, a to od 3. do 6. února a od 10. do 13. února. Zapojte se do totálních PvP bitev 7v7, kde jsou členům týmu náhodně přiděleny speciální role s jedinečnými schopnostmi - a jeden tank v každém týmu se stane Big Bossem!

Přesvědčte se sami. Ve srovnání se základními statistikami získá tank vybraný jako Boss o 30% větší sílu a rychlost pohybu, o 50 % rychlejší dobíjení a čtyřnásobek HP. K tomu všemu mohou Bossové tlačit, posunovat a poškozovat nepřátele pomocí své aktivní schopnosti Blast Wave a způsobovat plošné zásahy řadě tanků pomocí pasivní schopnosti Megashot. Aby měli protivníci šanci bojovat, mají Bossové omezený respawn pouze dvakrát za bitvu.

Zbytek týmu se může do boje vracet bez omezení a náhodně přepíná mezi rolemi Regenerátor, Katalyzátor, Bomber a Graviton, které připomínají funkce postav známé z RPG her. Tyto role se vyznačují jedinečnými aktivními a pasivními schopnostmi a každá z nich má až 5 vylepšitelných úrovní, které lze postupně odemknout. Na rozdíl od svých spoluhráčů se Bossové drží své role až do konce hry.

Za každé zničení Bosse získáte 5 bodů, zatímco za likvidaci běžného tanku bude pouze jeden. Každý tým se proti sobě postaví v testu agresivity, strategie, rychlosti a závodí, aby získal 30 bodů a vyhrál.

Režim Big Boss lze hrát s jakýmkoli vozidlem úrovně V až X. Pokud ještě nemáte ani jedno z nich, má pro vás Big Boss ve hře speciální úkol. Stačí ho dokončit mezi 27. lednem a 13. únorem a získáte natrvalo na svůj účet americké TD úrovně V T67). A to se vyplatí!