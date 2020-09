Z490 AORUS ELITE AC - elitní deska za férovou cenu

Správný výběr základní desky by se neměl podceňovat. Přeci jen jedná se o komponent, který spojuje všechny ostatní interní části počítače. Pro hráče je i v dnešní době stále výhodnější sáhnout po platformě Intel. Aktuální procesory 10. generace ve hrách stále podávají o trochu lepší výkony díky vyšším taktům na jedno jádro. Spárování s kvalitní základní deskou pak dává dobrý základ například ke stabilnímu přetaktování, kdy zdarma odemknete výkon navíc. Skvělou volbou rozhodně bude základní deska Gigabyte Z490 Aorus Elite AC ve formátu ATX, která nabídne úžasný poměr ceny a výkonu a praktické funkce.





Jak již název napovídá, Gigabyte Z490 Aorus Elite AC patří do rodiny desek s čipsetem Z490 a paticí Intel 1200. To znamená kompatibilitu s procesory Intel 10. generace. Pro jejich přetaktování Gigabyte vylepšil napájecí kaskádu. V hlavní roli zde nalezneme dvanáctifázové napájení a šestivrstvé spoje s dvojnásobkem mědi oproti běžným základním deskám. Nechybí ani prémiové cívky a kondenzátory. Vše je kryté chladiči se zvětšenou plochou, aby teploty i po přetaktování zůstaly v rozumných mezích. S dobrým chlazením procesoru se tedy u přetaktování nemusíte vůbec omezovat. Ostatně technický guru Hicookie dokázal na této desce přetaktovat Core i9-10900K na 7,5Ghz. To už o něčem vypovídá.

Procesor s deskou představují základ, ale celá sestava by nebyla kompletní bez dalších komponent. S grafickou kartou se rovněž omezovat nemusíte. Aorus Elite se totiž nezalekne ani největších kousků na trhu díky vyztuženému PCIe slotu. Dvojici PCIe x16 doplňují další dva PCIe x4 konektory a dva M.2 pro rychlé NVMe SSD. Deska si přitom poradí i s Intel Optane pamětmi.

V této oblasti Gigabyte myslel i na budoucnost. Aktuální 10. generace procesorů využije všechny zmíněné PCIe linky. Pro budoucí řadu Intel procesorů, která by měla být plně kompatibilní s touto deskou, Gigabyte nechal na desce další M.2 slot. Hlavní vyztužený PCIe x16 a zmíněný M.2 slot jsou navíc připraveny na plnou podporu PCIe 4.0 rychlosti. Tu využijí například nové grafické karty od Nvidie.

Dvojice M.2 slotů je po vzoru napájecí kaskády rovněž vybavená chladícími moduly Thermal Guards. Přehřívání rychlých SSD disků proto nehrozí. Samozřejmě lze zapojit disky i skrze šest tradičních Sata konektorů, které jsou šikovně zahnuté do pravého úhlu a usnadní vám tak uspořádání kabelů.

Čtveřici DDR4 slotů je možné osadit až 128 GB pamětí v režimu dual channel, které bez pochyby zvládnou nejen tucty záložek Google Chromu, ale také náročný multitasking a práci v profesionálních programech náročných na paměť. Rychlost těchto modulů se při přetaktování může vyšplhat až na závratných 5000 Mhz.

Zvukovou stránku obstarají špičkové WIMA a audio kondenzátory. Gigabyte desku vybavil i ochranou proti šumu, která odděluje citlivé analogové zvukové komponenty desky. Žádné rušení při poslechu hudby ani napínavých herních soubojích vás zde rozhodně nečeká.

Gigabyte myslel i na velmi slušnou konektivitu. Kromě velké porce rychlých USB, jen na zadním panelu jich naleznete rovných deset, můžete využít ty integrované přímo na desce. Nechybí zde ani interní USB-C konektor, který lze propojit s panelem vaší počítačové skříně a porty pro připojení externích ventilátorů. Ty pohlídá funkce Smart Fan 5 spolupracující s několika teplotními senzory.

Bezdrátové připojení zastupuje nejen moderní Bluetooth 5.1, ale i rychlá Wi-Fi 6. K internetu se samozřejmě připojíte i skrze Ethernetový konektor. Ten zde dosahuje až 2,5 Gb za sekundu. Jedná se nejspíše o několikanásobek vašeho internetového připojení. Přesto rychlost můžete snadno využít například při využití sdíleného disku na lokální síti. Nemluvě o budoucnu, kdy tyto rychlosti budou mnohem běžnější. Pověstnou třešničkou na dortu je předinstalovaný kryt zadních konektorů.

Základní deska Gigabyte Aorus Elite AC cílí především na hráče, a proto nechybí ani RGB podsvícení RGB Fusion 2.0 a konektory pro zapojení dalšího příslušenství, které rozzáří váš herní počítač do libovolných barev. Hrátky s biosem a nastavením budou také hračka díky přehlednému rozhraní. Samotný Bios navíc můžete aktualizovat i bez připojeného procesoru, pamětí a grafické karty. Funkcemi a technologiemi je zkrátka základní deska Gigabyte Aorus Elite AC nabitá až k prasknutí. Nejlepší přitom je, že vás nebude stát obří balík. Cenově jde o dostupný kus ze střední třídy, který se výbavou blíží spíše elitním dražším kouskům. Právě proto je Gigabyte Aorus Elite AC skvělou volbou pro většinu hráčů.