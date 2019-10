Zatím poslední dobrodružství Lary Croft vyjde brzy v kompletní edici

Shadow of the Tomb Raider dostane začátkem listopadu Definitive edici. Nabídne všechny dodatečné hrobky, oblečení a rovněž zbraně.

Vydavatel Square Enix oznámil plány na druhé vydání zatím posledního herního dobrodružství archeoložky Lary Croft. Shadow of the Tomb Raider vyšlo poprvé v září minulého roku a již brzy vyjde v nové edici.

Byla pojmenována jako Definitive Edition a kromě původní hry nabídne dodatečný obsah, který pro původní hru vycházel. Jedná se především o další hrobky, které mají důkladně prověřit hráčské schopnosti.

Celkem nabídne definitivní edice o sedm hrobek navíc oproti původní hře a rovněž obsahuje přístup ke všem zbraním a ke všem dodatečným outfitům pro Laru. Zveřejněná upoutávka dokáže během minuty záběrů dost obsahu předvést.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition vychází 5. listopadu pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.