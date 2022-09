Závodění a přemýšlení v nabídce od Sony

Sony trochu zaostává za Microsoftem. Nejen, že druhá jmenovaná společnost představila své hry v předplatném dříve, ale ještě se jedná o lepší a zábavnější várku titulů, než si užijí hráči na PlayStationu.

Září je pro spousty hráčů začátkem období, ve kterém jim znovu začínají povinnosti v podobě školní docházky. Protože věšet hlavu je zbytečné, pojďme si udělat radost z nových titulů v předplatném PlayStation Plus, které je bohužel slabší, než Games with Gold od Microsoftu.

Sony tradičně nabízí tři tituly pro příznivce automobilových závodů, akce a indie záležitosti. Fanoušci aut si zajezdí v Need for Speed Heat, asijskou akci ochutnají v Grandblue Fantasy: Versus a fotografickou paměť procvičí v indie hře Toem. Všechny hry budou dostupné od 3. září do 6. října.

Katalog nabídky Extra a Premium rozšíří od 20. září dvacítka titulů. Jedná se o:

Deathloop

Assassin's Creed Origin

Watch Dogs 2

Dragon Ball Xenoverse 2

Spiritfarer: Farewell Edition

Chicory: A Colorful Tale

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

Do 5. září si stále můžete vyzvednout předchozí nabídku v podobě Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a Little Nightmares.