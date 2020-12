Známá 2D plošinovka Cave Story je na Epicu zdarma

Akční 2D adventura s originálním příběhem. Cave Story si před mnoha lety odneslo chválu a velmi vysoká hodnocení. Originální hra vyšla v roce 2004 a stojí za ní japonský vývojář Daisuke "Pixel" Amaya. Ten se při tvorbě inspiroval hrami, jako jsou Metroid a Castlevania.

Na Epic Games Store je k dispozici vylepšení verze s názvem Cave Story+. Ta obsahuje HD grafiku, původní i remasterovaný soundtrack a například volitelnou obtížnost.

Celkově představuje Cave Story+ příjemný výlet do minulosti. Hrát můžete nejen na klávesnici, ale i ovladači, se kterým je hra plně kompatibilní. Možnost přidání hry do knihovny nepropásněte. Šanci máte jen do 10. prosince.