Podzim je tu, ale kolo jede dál!

Ani na podzim nemusíte kolo věšet na hřebík. Jen je třeba se na novou sezonu trochu dovybavit. Není totiž nic horšího, než si nechat zkazit krásný sportovní den díky špatnému oblečení nebo výbavě. Pokud totiž na výlet nebo trénink vyrazíte bez dalšího vybavení, může se krásný den proměnit v noční můru.

Správná výbava je nutností

Bez helmy a brýlí dnes vyráží na kolo málokdo. Kvalitní helma, která je pohodlná, padne vám a drží na hlavě za každých okolností, je základ. Helmu vybírejte podle toho, na jakém kole a kam jezdíte. Trailoví nadšenci budou volit robustnější helmy s kšiltem, silničáři zase ultralehké skvěle větrané helmy. K dispozici jsou i speciální helmy do města a také ty, které jsou certifikované pro použití na elektrokolech.

K helmě je vhodné přibalit brýle, které s ní mohou tvořit dokonce bezešvý celek. Třeba švédská značka POC dodává na trh helmy a brýle, které jsou vyvinuty právě tak, aby fungovaly společně a výhled cyklisty nebyl absolutně ničím rušený.

Kromě vhodného kola je základem samozřejmě oblečení. Sluneční paprsky na podzim klamou a ve stínu dokáže být opravdu chladno. Když se ke všemu přidá podzimní déšť a plýskanice, mohou pocitové teploty spadnout klidně až k nule. A na to je třeba se připravit.

Kromě základní funkční spodní vrstvy zvažte i zateplený cyklistický dres. Také zateplené cyklistické kalhoty nemusí být od věci. Nezapomeňte také přibalit nějakou tu neprofukovou vrstvu, větrovku, teplejší rukavice nebo čepici pod helmu. Určitě se budou hodit.

Kromě vhodného oblečení a cyklistické přilby a brýlí nezapomínejte také na osvětlení. Tma padá brzy a vidět a být viděn, je základ. Nekompromisní řešení včetně všelijakých vychytávek přináší americká značka Lezyne.

Nezapomeňte ani na základní nářadí. Absolutním minimem je pumpička, sada na opravu defektu nebo náhradní duše a nějaký ten multiklíč. Rovněž u Lezyne naleznete robustní a přitom lehoučké nářadí, které lze schovat třeba do řídítek, miniaturní, ale výkonné pumpičky, různé brašny. To vše se může hodit.

Vítr ani mokrý povrch nemusí být překážkou

Při podzimních cyklovýletech je téměř jisté, že budete mít co dočinění s větrem, který se většinou vůbec nepodobá tomu vlahému vánku, co si pamatujete z letních vyjížděk. Nejen v těchto případech vám skvěle poslouží moderní elektrokola například od značky Superior vybavená novým chytrým systémem od Bosch eBike Systems, která rozpoznají, kdy jedete proti větru nebo stoupáte, a automaticky vám přidají elektrickou podporu, aniž byste museli zvýšit výkon nebo změnit jízdní režim.

Navíc se s nimi nemusíte bát ani pádu při brzdění. Mokro, písek, drolivý ani sypký povrch už vám nebudou nahánět strach, protože je tu ABS! Technologie, která už 40 let pomáhá řidičům a 20 let motorkářům, je nyní připravená i pro ebikery. Nejmenší systém ABS na světě je o 77 % menší a o 55 % lehčí než jeho předchůdce. ABS od Bosch eBike Systems je vyvinuto pro všechny druhy elektrokol od těch do města až po elektrická horská kola pro tvrdé sportovce. I když teď možná kroutíte hlavou a říkáte si, že to není nic pro vás, tohle prostě chcete zkusit!

Nepodceňujte svačinu

A závěrem možná to nejdůležitější. Nezapomínejte na pitný režim a nějakou tu energetickou tyčinku do kapsy. Případně soli a magneziové tablety. Klasický hlaďák a křeče nejsou právě ten nejpříjemnější zážitek, který si domů z výletu můžete přivézt.

Jste připraveni? Hurá na kolo. Sezona je tu!