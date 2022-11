Podzimní dekorace? Inspiraci hledejte v přírodě

Dnešní děti rozhodně netráví tolik času v přírodě, jako tomu bylo v generaci jejich rodičů. Zatímco ti běhali venku, šplhali po stromech nebo rozbíjeli sousedům okna fotbalovým míčem, dnešní generace dětí se zdržuje spíše doma. Proto by stálo za to připomenout jim, že příroda může být zajímavější, než surfování po internetu. A podzim k pobytu venku vyloženě vybízí.

Stejně jako se mění svět kolem nás, vyvíjí se i dětská duše. Proto je velmi důležité nabízet dětem možnosti, které je budou rozvíjet. Spoustu takových podnětů najdete v přírodě, která je dostupná všem.

Vytvořte si koutek plný života

Existují rostliny, které lze sázet i na podzim. Udělejte si s dětmi pěkné odpoledne, nakupte v zahradnictví květináče, náčiní a dejte se do tvoření. Na výběr svým dětem dejte z cibulek narcisů, tulipánů nebo hyacintů, které můžou zasadit přímo do země nebo do květináče. Na balkón lze zasadit různobarevný vřes, ze kterého přímo čiší podzimní atmosféra a vypadá krásně. Chryzantémy, hvězdnice nebo drátovec vám pokvetou až do zimy. V lese také určitě narazíte na mech, který se bude krásně vyjímat například v dekorativním truhlíku.

Příroda a tvoření jdou ruku v ruce

Období dekoračních věnců přichází každý rok s prvním ochlazením. A to je ideální příležitost vyrazit s dětmi do lesa a posbírat jehličnaté větvičky, barevné popadané listí nebo šišky. Určitě narazíte i na šípkový keř s plody. Podzimním věncem ale vyrábění nekončí, Vánoce jsou tady totiž do by dup, popusťte uzdu fantazii a vrhněte se na tvorbu vánočních přírodních dekorací.

Věnujte si navzájem chvilku v lese

Věděli jste, že pouhých 30 minut týdně strávených v přírodě dokáže snížit tlak a depresi? Podle výzkumu Yoshifumi Miyazakiho jsou nejvíce ozdravné procházky v lese, které zvyšují hladinu tzv. anti-rakovinových proteinů. Navíc je dokázáno, že soustředěné nádechy a výdechy harmonizují tělo i mysl. Jde o fenomén tzv. lesní terapie, kdy má člověk při pobytu v lese vnímat jeho atmosféru všemi smysly. Nasát vůni, dotknout se kmenu stromu, poslouchat ticho a vnímat šumění. To jsou okamžiky, které působí blahodárně na psychiku dospělých, ale i dětí.

Nezoufejte, máte-li doma pecivála

Máte-li doma potomka, který přírodě zrovna moc nedá, zamyslete se, jak byste ho mohli motivovat. Vymyslete soutěže, které můžete na procházce realizovat. Vsaďte na starou dobrou schovávanou, soutěžte o to, kdo najde nejzajímavější šišku nebo list. Pokud máte doma vychytralého školáka, zkoušejte se vzájemně z názvů stromů a rostlin. Odměnou pak může být třeba balíček bonbonů Haribo Wummis, který si společně rozděláte při svačině. Díky nim budete mít všichni rázem více energie a společnou aktivitu si užijete ještě o kousek lépe.

Tvořte atmosféru pomocí vůní

Když se vám podaří vyrazit do lesa a odnést si z něj poklady, ze kterých můžete společně vytvořit i doma kousek přírody, ať už v truhlíku nebo v podobě věnce, těšte se na to, že při každém příchodu domů vás omámí krásná vůně, která vám připomene příjemně strávené společné chvíle. Podzim a zejména vánoční čas jsou období, kdy vůně vyloženě vyhledáváme. Lepší než pálení vonných svíček, které mohou být toxické (zejména ty s obsahem parafínu, benzenu nebo formaldehydu), je využití vůní, které nabízí čistá příroda. To ostatně určitě ocení i vaše děti. Vůně totiž dokáže být omamná a krásně navodí atmosféru.