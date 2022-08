Poklad zakopaný na zahradě

Poslední dva roky jsme se začali mnohem více věnovat našim zahradám a balkonům, s čímž neodmyslitelně souvisí i zahradní odpad. Hodně zahradníků si láme hlavu nad tím, jak se ho zbavit nebo jak ho opět využít. Obrazem typické vesnické zahrady jsou poslední roky hromady odpadu rozmístěné všude možně, které umí zužitkovat jen málokdo. Někteří lidé zahradní odpad vypalují, jiní odvážejí na nelegální skládky nebo k lesu, ale jen hrstka vyvolených ví, že jde o skutečný poklad.

Jak nás změnilo období koronaviru?

Rok 2020 byl přelomovým nejen kvůli pandemii koronaviru, ale hlavně přeskládáním hodnotového žebříčku, kterého jsme se předtím skálopevně drželi. Víc času jsme trávili doma, omezili jsme cestování, a tak nám, celkem logicky, víc začalo záležet na místě, kde žijeme a čemu věnujeme svůj volný čas. Útočištěm se nám staly terasy, balkony, ale hlavně naše zahrady. U více než 41 % evropských spotřebitelů se výrazně změnilo využívání jejich volného času. Dokonce až 63 % dotazovaných doma tráví víc času než předtím. Lidé se zkrátka více soustředí na zahradničení a úpravu zahrady, s čímž souvisí i nárůst prodeje zahradních pomůcek a rostlin na výsadbu. Každý, kdo mohl, pracoval z domu a s prvními slunečnými paprsky se pomyslnou kanceláří stal venkovní prostor.

Dejme "odpadu" druhou šanci na život

Věděli jste, že veškerý rostlinný odpad na zahradě můžete využít, a dokonce z něj získat to nejlepší? Čerstvě posekanou trávu se nabízí věnovat chovatelům slepic či králíků anebo ji usušte na slunci a následně použijte jako mulč. Ať už čerstvá, nebo sušená, je skvělou bariérou proti vysychání vody z půdy, a to nejen pro rostliny, ale i pro velké stromy. Dávejte však pozor, abyste ve skleníku omylem nevyseli trávu a nezpůsobili si další problémy. Proto opatrně odstraňte její semena. Trávu v kompostéru můžete použít také jako "zelenou", tj. vlhkou složku. A co spadané větve a suché listí? Stejně jako trávu je lze přidávat do kompostu jako "hnědou", tj. suchou složku. Zelená a hnědá složka by se měly střídat, aby kompost nebyl ani příliš suchý, ani příliš vlhký a neplesnivěl. Suché větve v žádném případě nepalte. Jednoduše je vložte jednu po druhé do univerzálního drtiče, např. Wolf-Garten SDE 2800 EVO, který si poradí i s většími větvemi, které ve chvíli promění na dřevní štěpku. Tento materiál můžete použít do kompostéru, na vyvýšené záhony k přezimování nebo jako mulč pro rostliny.

Nenahraditelný ruční pomocník

Protože je na zahradě vždy spousta práce, měli byste se vybavit nářadím, které vám ji usnadní. Například hybridní ruční nářadí WOLF-Garten E-multi-star® šetří místo a bude vám velkým pomocníkem při manipulaci se zahradním odpadem. Speciální 140 cm dlouhá a ergonomicky tvarovaná akumulátorová násada z hliníku, která včetně baterie váží pouhých 1000 gramů, usnadňuje manipulaci. Sadu pěti lithium-iontových článků s kapacitou 2,5 Ah lze dobít přibližně za 60 minut. Jedna násada pro mnoho různých použití - vyžínač, nůžky na živý plot, tyčová pila, nůžky na trávu a teleskopické nůžky na větve. Jednotlivé pracovní nástavce jsou k dispozici samostatně, takže si pořídíte jen ten, který skutečně potřebujete.