Pokojové rostliny: pro zdraví i relaxaci

Chvilka klidu, nádech a pak už jen odpočinek s čistou hlavou. Výborně to lze i mezi vlastními čtyřmi stěnami! Jak? Přineste si domů kousek přírody v podobě pokojových rostlin. Zelení spolubydlící prokazatelně dobře působí na naše tělo, mysl i duši. Jejich další plus navíc je, že byt zvýrazní a poslouží jako dekorativní prvek.

Vítejte v džungli aneb Zdravé bydlení

Určité květiny jakožto zelení čističi vzduchu představují nejen atraktivní zpestření každého interiéru, ale prokazatelně zajišťují zdravé klima v místnosti. Tyto rostliny nejenže čistí ovzduší a regulují jeho vlhkost, ale zároveň pohlcují škodliviny a pomáhají tlumit hluk. Zlaté pravidlo, které zde platí: čím vhodnější je jejich umístění, tím vyšší mají detoxikační účinek.

Interiéru dodají šmrnc a zároveň jsou velmi užitečné pro naše zdraví. Chytré rostliny umějí místnosti zbavit prachu, jedovatých látek nebo alkoholu a zároveň dovedou zajistit správnou vlhkost ovzduší nebo tlumit hluk.

Poklady z Madagaskaru

Dypsis nebo také bambusová či "zlatá" palma je jednou z nejčastěji pěstovaných palem v českých interiérech. Její vysoký zlatavý stonek připomínající bambus zakončují vějířovitě rostoucí zelenožluté listy. Pochází z Madagaskaru a v bytových podmínkách dorůstá zhruba do 150 centimetrů. Je to nenáročná palma, která má ráda hodně světla, ne však přímé slunce. Dobře prospívá v pokojových teplotách od 15 °C do 25 °C. Ocení vysokou vlhkost vzduchu a efektivně odbourává formaldehydy.

Zamiokulkas, také původem z Madagaskaru, je nenáročná voskově lesklá zelená rostlina, která dorůstá až do výše jednoho metru. "Nemá rád přímé slunce, a proto se skvěle hodí do chodeb, předsíní nebo rohů kanceláří. Dobře snáší jak mírné sucho, tak menší přelití, nedostatek světla i suchý vzduch," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Zamiokulkas není náročný na složení a kvalitu půdy. Výborně zvlhčuje vzduch a pohlcuje benzen.

Kvetoucí fešák a šikovné kapradí

Lopatkovec je okouzlující a zároveň nenáročná rostlina pocházející z Kolumbie. Dorůstá do výšky 30 až 60 centimetrů a kvete krásnými bílými voskovými květy. Prospívá mu polostín a dostatek vláhy i vlhkosti ve vzduchu. Nesnáší přímé slunce a průvan. Teplota v místnosti, kde se nachází, by neměla klesnout pod 15 °C. Vzduch dokáže zbavit alkoholu, znečišťujících látek, formaldehydu, benzenu a trichloretylenu.

Ledviník je kapradina, která se hojně pěstuje po celé Evropě. Může být umístěn v lehkém polostínu s vlhkým vzduchem a teplotou v místnosti nad 15 °C. "Je to ideální rostlina do prostor s vysokou vlhkostí jako koupelny nebo kuchyně," uvádí David Benda. Ledviník je velmi užitečný díky své skvělé schopnosti zbavit ovzduší cigaretového kouře, xylenu a formaldehydu.

Dračí síla v palmě

Dracéna či dračinec je nenáročná, a přitom atraktivní rostlina, která vydrží jak ve stínu, tak i na přímém slunci. Optimální je světlé místo bez přímého slunce. Dorůstá až do výšky dvou metrů. "Celoročně jí vyhovuje běžná pokojová teplota. Přes zimu je dobré zálivku trochu omezit," upozorňuje David Benda z Hornbachu. Dracéna patří mezi rostliny schopné snižovat obsah trichloretylenu, formaldehydu a benzenu ve vzduchu.

Účinek zvýšíte správnou péčí

Pokojové rostliny přihnojujte jen během období růstu. V období klidu zůstane hnojení bez účinku, protože rostlina hnojivo zpravidla nepřijme. Nové nebo čerstvě přesazené rostliny nepotřebují určitý čas žádné hnojivo. Speciální substráty pro hnojení pokojových rostlin s vyváženým poměrem minerálů jsou k dostání v e-shopu Hornbach.cz.

V hlavní roli design

Rádi experimentujete a obklopujete se designovými kousky? Pak se vám bude líbit netradiční pěstování pokojových rostlin v podobě zelené stěny neboli vertikální zahrady. Jsou ideálním zpestřením interiéru. Pokud nejste domácí kutil a zahradník v jednom, nechte si raději stěnu nainstalovat od odborníků. Jak to bude probíhat? Na perforovanou nosnou desku z voděodolného materiálu se rozmístí závěsné kontejnery. Do každého patří jedna speciálně hydroponicky pěstovaná rostlina. Pokud bude v budoucnu potřeba některou rostlinu vyměnit, jednoduše se vyjme, aniž by se jakkoliv narušila struktura zelené stěny a kořenového systému.