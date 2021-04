Postavte dětem domek na stromě

V současnosti je většina dětí doslova připoutaná k obrazovkám tabletů, mobilních telefonů či televizí. Chuť hrát si venku a prožívat bláznivé dobrodružství se z dětství téměř vytratily. Možná si už delší dobu pohráváte s myšlenkou postavit pro svoje ratolesti domek na stromě. Pokud už máte jasnou představu nebo zatím jen desítky kreativních nápadů, odborník z Hornbachu poradí, na co při výstavbě domku na stromě myslet.

Zábava v zahradě není jen pro nejmenší

"Všichni dobře víme, že pobyt venku je dobrý nejen pro naše fyzické zdraví, ale i to duševní. Je to též příležitost, jak se opět spojit s přírodou. Moderní technologie ale našim ratolestem skutečné dětství doslova kradou," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach, a dodává: "Děti se prostřednictvím zábavních aktivit můžou v přírodě mnoho naučit a probudit tak vlastní kreativitu. Jestliže máte zahradu a dostatečně velké a pevné stromy, není nic lepšího než postavit domek na stromě." Přestože je výstavba často odvážným projektem, každý šikovnější kutil to s pomocí svých dětí zvládne levou zadní.

Vyberte vhodné stromy

Prvním krokem k výstavbě domku je výběr správných stromů. "Vybírejte stromy s tlustým kmenem a silnými větvemi. Když je strom příliš mladý, může být slabý a v budoucnu růst mimo kontrolu. Staré stromy zase mohou být napadené škůdci, kteří způsobí, že je kmen nestabilní a suchý," upozorňuje David Benda.

Nezapomeňte na pevný základ

Pro zajištění dobré stability se musí postavit pevná opora. Možností je několik - přišroubování opory ke stromu či vybudování nosných sloupů. "Přišroubováním podpěr přímo ke stromu se rozumí připevnění nosných trámů plošiny ke kmeni stromu. Musíte být ale opatrní, protože volbou nevhodných materiálů a špatnou montáží můžete kmen stromu příliš poškodit a tím narušit jeho stabilitu. Výhodnější je výstavba nosných sloupů, které jsou zapuštěny do země v blízkosti stromu. Tento způsob strom vůbec nepoškodí," vysvětluje odborník David Benda z Hornbachu.

Ochrana před počasím

Střecha domku na stromě je stejně důležitá jako střecha rodinného domu. Celou stavbu ochrání před nepříznivým počasím. Dostatečně velká střecha zabezpečí dobrý odtok vody, takže stěny a podlaha zůstanou suché i po silných deštích. Plochá střecha na skrýše v korunách stromu nepatří. Ideální jsou střechy se sklonem 30° až 45°. Pokud to strom neumožňuje, minimální sklon musí být alespoň 5°.

Jako stavební materiál se nejčastěji používá dřevo. Zapomínat by se tedy nemělo na pravidelné ochranné nátěry dřevěných trámů - správnou péčí se zajistí dlouhá životnost domku.

Zapojte do práce děti

"Požádejte děti, aby vám pomohly s návrhem domku. Určitě se při plánování společně zabavíte i sblížíte. Při samotné výstavbě vám mohou děti pomoct s nošením některých materiálů, přibitím menších klínků, natíráním barvy nebo výzdobou interiéru. Dovolte jim vydovádět se do sytosti při zařizování. Pestré barvy, řetěze solárních světel, fotografie s jejich nejlepšími kamarády. To je jen pár příkladů, jak můžete domek na stromě oživit a vytvořit skutečně útulné místo," radí odborník David Benda z Hornbachu.

To nejlepší na konec

Domek na stromě se hravě může doplnit o řadu zábavních aktivit. Se staršími pneumatikami lze jednoduše vytvořit houpačky, s pomocí palet zase vybudovat lezeckou stěnu. Jestliže není domek postavený příliš vysoko, je možné dokoupit dětskou skluzavku, po které se mohou děti klouzat na zem přímo z domku. Možností je skutečně nespočet a fantazii se rozhodně meze nekladou.