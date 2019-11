Pozor na hrubky v gramatice! Snižují šance na seznámení

Ve světě on-line randění je sice přitažlivé vzezření a charisma výhodou, ale tím, co nakonec rozhodne, může být správná gramatika a pravopis. Zjistili to podle britského deníku The Times nizozemští vědci. Lidé, kteří hledají partnera přes internetové seznamky a dopouštějí se gramatických chyb či překlepů nebo volí příliš neformální styl, mají podle nich často horší vyhlídky.

Vědci z Tilburgské univerzity požádali téměř 800 členů jedné velké internetové seznamky v Nizozemsku, aby si přečetli fiktivní profily, z nichž část obsahovala gramatické chyby a část byla v pořádku. Účastníci průzkumu pak dostali za úkol ohodnotit atraktivitu vlastníků profilů.

Překlepy, jako například prohozená písmena nebo dvě velká písmena za sebou na začátku věty, byly považovány za znak nepozornosti. "To se odrazilo na nižším skóre při hodnocení atraktivity," řekla vedoucí studie Tess van der Zandenová z katedry komunikace.

Ty majitele imaginárních profilů, kteří dělali pravopisné a gramatické chyby, zase účastníci průzkumu vnímali jako méně inteligentní, a tím pádem méně žádoucí.

Zločiny proti gramatice

Vědci předpokládali, že autoři používající neformální styl, například výrazy jako "ahoj!!!" nebo emotikony, budou vyhodnoceni jako dětinské osobnosti. To se ale překvapivě nestalo - takový profil, pokud byl gramaticky správný a bez pravopisných chyb, označovali účastníci studie za vřelejší.

Podle The Times by se mohlo zdát, že v éře sociálních sítí se "zločiny proti gramatice" šíří. Nedávná studie zveřejněná v odborném časopise Journal of Social and Personal Relationships ale podobně jako další výzkumy na toto téma ukázala, že přečíst si po sobě text se může dost vyplatit. Když se jedna internetová seznamka ve Spojených státech dotázala 5000 "singlů" na jejich kritéria hodnocení potenciálních partnerů, 88 procent žen a 75 procent mužů označilo správnou gramatiku za důležitější než sebedůvěru a zdravý chrup.