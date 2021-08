Preferujte šperk s přírodním kamenem

Při výběru šperků se řídíme mnoha kritérii, například výběrem kovu, příležitostí, při jaké bude darován, ale hlavně aby se obdarované osobě líbil. Často se zaměřujeme na celkový vzhled šperku, ale už méně důrazu přikládáme na původ kamenu ve šperku. Zřejmě proto, abychom ušetřili, volíme syntetiku, přitom šperk s přírodním kamenem nemusí být o tolik dražší. Šperk s přírodním kamenem nejen lépe vypadá, ale má i větší hodnotu, což se projeví zejména při koupi investičních šperků.

I když mnoho firem do své nabídky zařazuje šperky se syntetickými kameny, aby uspokojily méně náročné zákazníky, poptávka po špercích s přírodními kameny stále převyšuje. Přírodní kameny vznikly v přírodě během náročného geologického procesu, proto jsou tak jedinečné a cenné. "Přírodní kámen je unikát s daným složením, nikdy ho syntetikou nenahradíte. Kromě toho, že šperk se syntetickým kamenem nedosahuje takové hodnoty, uměle vyrobený kámen se časem opotřebovává, zmatňuje a nevypadá hezky. Tím kazí i celkový vzhled šperku," říká Dušan Mlynarčík, spolumajitel české rodinné zlatnické firmy JK šperky Jitka Kudláčková, kde už roky používají pouze přírodní kameny, které k opravdovému zlatnickému řemeslu jednoznačně patří.

Zirkon versus diamant

Asi nejčastějším syntetickým kamenem je zirkon. Jde o náhražku za bílý diamant, který je však na rozdíl od zirkonu tvrdší a má také vyšší index lomu světla. I když rozdíl hodnot mezi oběma kameny není příliš veliký, ve skutečnosti jde o velmi významný efekt. "Pokud vedle sebe položíte dva zcela nové šperky, jeden s diamantem a jeden se zirkonem, pozná na první pohled rozdíl mezi nimi jen odborník. Postupem času ale budou oba kameny stále odlišnější. Diamant si díky své tvrdosti uchová vysoký index lomu světla neustále, i při každodenním nošení. Oproti tomu zirkon začne relativně brzy svůj půvab ztrácet. Kvůli opotřebení může o svůj lesk přijít už po roce nošení," vysvětluje dále Mlynarčík.

Právě při výběru zásnubního prstenu muži často z finančních důvodů volí variantu se zirkonem. Ve výsledku ale vůbec neušetří, protože zirkon se po čase nošení odře a úplně ztratí lesk. A to asi není to, co zrovna od zásnubního prstenu, který má být připomínkou speciálního momentu, chcete.

Diamant ale není jediným kamenem, který lze na zásnubních prstenech najít. "Chceme dělat kvalitní zlatnickou práci, ke které patří přírodní kámen. V naší nabídce naleznete i zásnubní prsteny například s olivínem, peridotem, topazem či tanzanitem. Všechny jsou nádherné a ve srovnání s prsteny s diamantem jsou cenově dostupnější," říká spolumajitel JK Jitka Kudláčková.

Diamant z laboratoře

V poslední době se můžeme setkat i se šperky s diamanty, které jsou oproti jiným diamantovým šperkům stejné velikosti a počtu kamenů výrazně levnější, klidně i o polovinu. Jde o laboratorně vyrobené diamanty, takzvané lab-grown diamanty. V těchto laboratořích se používají speciální pece, kde je vysoký tlak, teplota a také uhlí a fyzikálně se zde simuluje přírodní proces. Výsledkem jsou diamanty se stejnou strukturou a vlastnostmi jako diamant přírodní. Jak je tedy od sebe rozeznat? To dokáže opravdu jen odborník. "Je to právě proces výroby, který zanechává stopy, které lze určit pomocí speciálních přístrojů. V JK tyto lab-growny nepoužíváme," uvádí Dušan Mlynarčík. Často se takovéto laboratorně pěstované diamanty považují za ekologičtější variantu, avšak už se nezmiňuje obrovská spotřeba energie při práci pecí, v nichž vznikají.

Jak poznat kvalitu

Rozhodli jste se pro přírodní diamant, ale nevyznáte se v nich? Stačí znát pár faktů. Každý diamant má své parametry a ty by měly být uváděny v certifikátu ke šperku. Samotné diamanty se také certifikují tzv. mezinárodními certifikáty, a to od velikosti cca 0,25 karátů. Všeobecně jsou na celém světě uznávány tři nezávislé gemologické laboratoře, a to GIA, HRD a IGI. Tyto mezinárodní certifikáty obsahují číslo, které se objevujte také na boční hraně diamantu, zvané rundista. Číslo na diamantu lze přečíst pod silnější lupou anebo pod mikroskopem. "Při nákupu šperků s diamanty byste měli vždy obdržet nejenom certifikát výrobce šperku, ale u šperků, kde jsou zasazeny kameny větší než 0,25 karátů také mezinárodní certifikát. V certifikátech je možné nalézt základní parametry kamene, ale také podrobný nákres diamantu, kde jsou vyznačeny inkluze, neboli přírodní "nečistoty". Dále jsou tam i další hodnoty a parametry, které jsou velmi podstatné," uvádí Mlynarčík.

Práce s přírodním diamantem nebo jakýmkoliv jiným přírodním kamenem vyžaduje ruce zkušeného zlatníka, což potvrzuje i zlatník a designér značky JK šperky David Hrubec, který získal v zahraničí několik významných ocenění. "Práce s přírodními kameny je náročnější než se syntetikou. Když usazujete drahý kámen, musíte být mistr v oboru. Hrozí totiž, že by mohl prasknout a došlo by k jeho znehodnocení."