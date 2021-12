Připravte svůj domov a zahradu na zimu

Možná teď ještě s přípravami domu na zimní období váháte a vašemu seznamu úkolů dominují jiné aktivity. Koneckonců, většina z nás by nejraději trávila volný čas jinak než pracemi spojenými s údržbou bydlení. Realita je však jiná. Jestli chcete stihnout přípravy domu a zahrady na zimní živly, nemůžete otálet.

Každoroční kontrola domu před zimou je důležitá nejen z krátkodobého hlediska, ale také z toho dlouhodobého. "Ujistěte se, zda je celý dům utěsněný a funkční. Důkladnou a pravidelnou kontrolou předejdete skrytým poškozením a nechtěným finančním nákladům," hovoří Richard Klička, odborník z oddělení zahrad v projektových marketech Hornbach.

Střecha

Snad nejdůležitější částí domu, kterou je nutné zkontrolovat před příchodem zlého počasí, je střecha. U střech z pálené krytiny hledejte uvolněné, poškozené nebo chybějící střešní tašky. Důkladně zkontrolujte rovněž těsnění kolem komínu či jiných střešních doplňků. Nezapomínejte ani na kontrolu protisněhových prvků, okapů a svodů.

Během kontroly povrchu plechové střechy si všímejte praskliny, olupování povrchové vrstvy či zduřeniny. Mimořádnou pozornost věnujte hranám střechy. Ploché střechy jsou náchylné na zatékání, proto pravidelně kontrolujte chrliče, žlaby, izolaci přechodů a klempířské prvky. Včasná oprava menších poškození zabrání vzniku rozsáhlejších a nákladních poruch.

Dveře

"Skvělý způsob, jak zazimovat dveře, je pomocí těsnicích lišt pod dveře," říká odborník a dodává, "ty mohou výrazně zabránit vniknutí průvanu, chladu a prachu do domu. Pokud už máte těsnicí lišty nainstalované, každý podzim a jaro zkontrolujte, zda nejsou opotřebované nebo jestli v nich nejsou mezery, a v případě potřeby je vyměňte."

Okna

Podobně jako u dveří, je třeba zkontrolovat také všechna těsnění vašich oken. Netěsnící okna poznáte snadno. Pokud naleznete mezi skly oken kondenzát, znamená to, že těsnění je narušené. Okenní těsnění lze zlepšit aplikací speciálních těsnicích prvků určených přímo na okna.

Potrubí

Před příchodem prvních mrazů nechte vykapat poslední zbytky vody z hadic a uzavřete zahradní vodovodní kohoutky. Předejdete tak popraskanému potrubí. Zkontrolujte také izolaci na potrubí, které vede poblíž vnějších zdí.

Připravte zahradu na zimní spánek

Shrabání listí

I během chladnějších měsíců potřebuje trávník sluneční paprsky. Snažte se listy shrabovat pravidelně, aby se pod nimi nevytvořila plíseň. Ta by mohla trávník poškodit a na jaře byste nalezli trávu plnou lysých a plesnivějících míst. "Dostatečný přísun světla a vzduchu je účinnou prevencí proti vzniku těchto plísní. Na odklizení listů lze použít hrábě, vysavače nebo fukary," radí Richard Klička z Hornbachu.

Kromě trávníku je zároveň potřeba ostříhat živý plot, růže, bylinky a trvalky. Spadané větve a odštěpky zpracujte v zahradním drtiči. Nadrcený materiál můžete pak použít jako základ kompostu.

Atraktivní zimní ochrana rostlin

V chladných měsících je nutné na zahradě provést některá opatření pro ochranu rostlin. "Druh rostliny rozhoduje o tom, jakou ochranu je nutné zvolit. Exotické a středomořské rostliny je nutné v každém případě umístit na chráněné, a ne příliš chladné místo, jelikož jim mráz a vlhkost mohou uškodit," upozorňuje David Benda z Hornbachu. Chladné, dobře větrané obytné prostory, sklepy nebo zimní zahrady se nabízejí jako bezpečné místo pro citrusové rostliny, oleandr, palmy a další podobnou zeleň.

U záhonových a kbelíkových rostlin odolných proti mrazu zpravidla postačí, pokud se ochrání pomocí juty, vliesové tkaniny, kokosových rohoží nebo fólií. "Kromě toho je rovněž v zimě nutné dávat pozor, aby měly rostliny dostatečný přísun vody. V důsledku zmrzlé půdy by totiž baly mohly rychleji vyschnout," doplňuje David Benda. Zimní ochrana rostlin nemusí být fádní a smutná, ale můžete použít různé barvy a jutovými stužkami vytvořit okolo rostliny barevnou smyčku nebo mašli.

Skladování nábytku

Před mrazivými dny je nutné uskladnit zahradní nábytek, gril a další zařízení na bezpečné a suché místo. Nejdříve se ale ujistěte, že je vše čisté a suché. Stejně tak je třeba důkladně vyčistit gril, abyste si pak s prvními slunečními paprsky mohli vychutnat grilování.

Pokud nemáte k dispozici úložný prostor jako sklep, garáž či domeček na nářadí, nejlepším pomocníkem pro vás budou ochranné obaly na zahradní nábytek. "Na trhu se nabízí široká škála ochranných obalů a fólií - například obal na zahradní lehátko, slunečník, lavičku, houpačku nebo ochranný obal na celou zahradní sestavu. Mezi ochranným obalem a nábytkem vždy nechte mezeru, aby mohl materiál dýchat," upozorňuje specialista.

Ochraňte podlahu terasy

Po odstranění nábytku, rostlin či jiných doplňků z terasy je čas věnovat pozornost podlaze. Příprava bude záležet na materiálu, ze kterého je podlaha vyrobená. "Dřevěné podlahy je dobré důkladně očistit a naimpregnovat. Podlahy z WPC nebo betonu jsou na údržbu jednodušší a většinou je stačí jen vyčistit. Pozor dávejte zejména u dlaždic, které by mohly během zimy popraskat. Pokud na dlažbě natrefíte na sebemenší prasklinu, opravte ji ještě před prvními mrazy," doporučuje Richard Klička.

Nezapomínejte na ptactvo

Na zimu je dobré nainstalovat krmítko a pravidelně do něj doplňovat směsi určená přímo pro ptáky. Přikrmování je důležité hlavně v období vysoké sněhové pokrývky, kdy se potrava nachází pod nadílkou sněhu nebo pod neprůchodnou vrstvou ledu. Umístnění krmítek může být libovolné. "Dbejte však na to, abyste měli na krmítko hezký výhled nejen vy, ale především aby z něj dobře viděli opeřenci. Rozhled na všechny strany je pro ně nezbytný, aby včas zaznamenali hrozící nebezpečí, a stihli zareagovat útěkem do úkrytu," vysvětluje odborník.