Green bowl podle blogerky Romany Böhmové

Green bowl, miska až po okraj naplněná tím největším bohatstvím, které nám příroda nabízí - vitamíny, minerály, vlákninou, přírodními barvivy apod. Přípravou tohoto výživově hodnotného jídla pojede vaše tělo na plné obrátky.

Ingredience:

100 g quinoy

½ brokolice

100 g hrášku Dione

4 ředkvičky

½ zralého avokáda

50 g listového špenátu

1 lžička přepuštěného másla

hrst petrželky

30 g parmezánu

sůl



Quinou si uvaříme podle návodu na obalu. Můžeme klidně použít bílou i černou quinou.



Brokolici si zblanšírujeme. Brokolici rozdělenou na malé kousky vhodíme do vroucí osolené vody a zhruba 3 minuty povaříme. Mezitím si připravíme misku se studenou vodou, do které po uplynutí 3 minut okapanou brokolici přendáme (díky tomu se nám zachová krásně zelená barva).



Stejný proces zopakujeme i s hráškem. Ten ale vaříme pouze minutu.



Ředkvičky opláchneme a nakrájíme na čtvrtky. Avokádo oloupeme a nakrájíme na plátky.



Na pánvi si rozpustíme přepuštěné máslo a krátce na něm orestujeme listový špenát. Trvá to zhruba minutu.



Do mísy naservírujeme uvařenou quinou, brokolici, hrášek, ředkvičky, avokádo, špenát a petrželku. Vše zasypeme na hoblinky nastrouhaným parmezánem.

