Skořicoví šneci podle blogerky Romany Böhmové

Základem je kynuté těsto, ze kterého běžně dělám vánočky nebo mazance. Jeho použití je ale velice univerzální. Tentokrát jsem z něj vytvořila skořicové šneky, které ocení především vaše děti. Podávat je můžete ještě vlažné, ale chutnají skvěle i za studena.

Ingredience



Kynuté těsto:

250 g hladké mouky

250 g polohrubé mouky

100 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

100 g másla

1/2 kostky droždí

1 lžička soli

1 vejce + na potření

225 ml mléka

Náplň:

100 g rozpuštěného másla

6 lžic třtinového cukru

2 lžičky mleté skořice

100 g nasekaných oříšků (vlašské, lískové, mandle) + na posypání

3 lžíce Grand Marnier

vejce na potření

Nejdříve si připravíme kvásek. Ohřejeme zhruba 50 ml mléka. Do misky si rozdrobíme droždí, které zasypeme lžící cukru a necháme droždí rozpustit. Poté ho zalijeme vlažným mlékem a zasypeme menší lžící hladké mouky. Kvásek dáme na teplé místo.



Do mísy si poté dáme cukr, vanilkový cukr, rozpuštěné máslo, vejce, mléko a rum. Tuto směs necháme v robotu zpracovat (aby se nám rozpustil cukr). Až nám kvásek několikrát zvětší objem, přidáme ho k tekuté směsi a promícháme. Nakonec do těsta necháme zapracovat mouku a sůl.



Zpracované těsto dáme do mísy a necháme zhruba 1,5 až 2 hodiny vykynout.



Těsto rozdělíme na dvě části a každou vyválíme na obdélník. Každý namažeme směsí z rozpuštěného másla, třtinového cukru a skořice a rovnoměrně posypeme nasekanými oříšky. Obě těsta stočíme do rolády a každou nakrájíme zhruba na 10 šneků. Šneky vyrovnáme do vymazané formy a necháme cca 30 minut vykynout.



Před pečením šneky potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme 30 minut na 180 stupňů dozlatova.



Vychladlé šneky pokapeme Grand Marnier a posypeme trochou nasekaných oříšků. Můžeme je podávat ještě teplé, ale skvěle chutnají i studené.

