Sedm důvodů, proč dát svému zdraví zelenou. Objevte jedinečný zdroj antioxidantů a energie

Unikátní zelený čaj Matcha Tea přímo přetéká prospěšnými látkami. Jejich zásluhou stále stoupá obliba tohoto smaragdového zázraku. Matcha je nejen hvězdou sociálních sítí, ale i lifestylových blogů a zdravého stravování. Přinášíme vám sedm důvodů, proč je Matcha Tea taková bomba.

1) Matcha Tea obsahuje velké množství antioxidantů

Matcha se pěstuje ve stínu. Čajové plantáže se asi tři týdny před sklizní zasíťují tak, aby k čajovým lístkům pronikla jen část slunečních paprsků. Listy čajovníku se tak začnou plnit zeleným chlorofylem, který je silným antioxidantem. Při sklizni se sbírají jen ty nejzelenější lístky, suší se párou, dužina se oddělí od řapíků a stonků, a následně se mele v žulových mlýnech. Tato technologie přežívá beze změny už více než 800 let právě proto, že si díky ní matcha zachová maximum prospěšných látek. Antioxidanty obsažené v matcha pomáhají vyplavovat škodlivé látky z našeho organismu. Zdrojem takových látek je moderní doba a s ní spojené znečištěné životní prostředí, nevhodná strava, stres nebo kouření. Tím, že matcha pomáhá tyto škodlivé látky z těla vyplavovat, nám pomáhá udržovat přirozenou imunitu.

2) Matcha je zdrojem energie až na 6 hodin

Jedinečná technologie pěstování a zpracování pomáhá čaji matcha udržet si vysoké množství čajového teinu. Protože tato forma kofeinu se do našeho těla uvolňuje postupně, získáme po vypití šálku Matcha Tea energii až na 6 hodin. Tato forma čajového kofeinu se liší od klasického kofeinu například v kávě nebo kofeinových nápojích. Kofein v kávě se do těla dostává ihned a na vrcholu svého působení je už kolem dvaceti minut po vypití, ale stejně rychle jeho působení vyprchává. Kávu a energetické nápoje navíc často provázejí nechtěné vedlejší účinky jako zrychlení dechu, bušení srdce, nervozita nebo pocení. Takové účinky u Matcha Tea nehrozí. Jako přírodní energetický nápoj využívali matcha už japonští samurajové a stejnou dávku energie si můžeme vychutnat i my dnes.

3) Matcha Tea je až 10x silnější než louhovaný zelený čaj

Pokud si připravíme klasický zelený čaj, pijeme pouze výluh z čajových listů. V případě Matcha Tea ale pijeme jemně nadrcenou dužinu celých listů. Tím, že v podstatě konzumujeme samotný list čajovníku, může naše tělo využít všech zdravotních benefitů matcha na maximum. Kromě aminokyselin a katechinů mezi ně patří až 30 % vlákniny, a dokonce i malé množství vitaminů A a C. A co se týká struktury jemně mletého matcha - není třeba mít strach. Sametově jemná zrnka čaje Matcha Tea jsou tak malá, že je na jazyku vůbec nepocítíme.

4) Vysoká kvalita a pravidelné testy Matcha Tea

Od roku 2013 se Matcha Tea pyšní známkou bio. Tuto známku, spolu s dalšími devíti mezinárodními certifikáty kvality, každoročně prodlužuje. Značka je navíc charakteristická tím, že každou čerstvě dopravenou šarži čaje nechává testovat v nezávislých laboratořích a výsledky pak zveřejňuje na svém webu. Sami zákazníci se pak mohou přesvědčit o bio kvalitě pěstovaného čaje a mají jistotu, že Matcha Tea neobsahuje žádné plísně, kvasinky, pesticidy, těžké kovy, nebo bakterie e. coli. Matcha Tea se také snaží zákazníky varovat před čínskými náhražkami matcha, které často nesplňují přísné zdravotní normy EU a ČR, nemají správnou chuť ani barvu a ani pěstování neodpovídá technologii čaje matcha.

5) Matcha pomáhá se soustředěním

Aminokyseliny v Matcha Tea dodávají energii, ale navozují také pocit intenzivního soustředění. Díky aminokyselině L-theanin se po vypití šálku Matcha Tea mnohem lépe soustředíme, naše mysl je uvolněná, ale rozhodně ne ospalá a snadněji si pamatuje důležité věci. Svou roli možná hraje i to, že matcha pomáhá odbourávat psychický a fyzický stres a pomáhá vytvořit pocit celkové duševní pohody. Tato vlastnost matcha byla kdysi oblíbená u buddhistických mnichů, kterým pomáhala při náročné meditaci, ale dnes si ji chválí zejména studenti a psychicky náročná povolání.

6) Matcha pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost

Matcha je velmi oblíbený i pro svou schopnost kontrolovat tělesnou hmotnost. Díky tomu, že matcha podporuje metabolismus lipidů, usnadňuje Matcha Tea shazování přebytečných kil až o 40 % rychleji a efektivněji. Je však třeba dát si pozor na to, že Matcha Tea není hubnoucí čaj. Spalování s ním jde rychleji, ale základem je vždy správná strava a dostatek pohybu. Mnoho zákazníků si chválí Matcha Tea pro jeho schopnost podporovat správné trávení. Šálek Matcha Tea po obědě snadno zažene únavu, pomůže pocitům těžka v žaludku a pomůže správnému trávení.

7) Snadná příprava i originální ingredience

Matcha se tradičně popíjí při čajovém obřadu, který trvá několik hodin a vyžaduje speciální nástroje. Značka Matcha Tea však představila českému spotřebiteli přípravu v šejkru, která zabere jen pár sekund. Stačí k ní jedna porce Matcha Tea, uzavíratelná láhev a studená nebo horká voda do 70°C. Matcha Tea s vodou jednoduše protřepeme a můžeme pít. Jednotlivé sáčky Matcha Tea jsou vyrobeny tak, aby čaj udržovaly neustále čerstvý a usnadnily jeho přípravu.

Pokud vám nesedí charakteristická umami chuť čaje, někdy popisovaná i jako trávová, i pro vás máme řešení. Matcha Tea doporučuje čaj dochucovat ovocnou šťávou, kvalitním sirupem nebo třeba stoprocentním džusem. Připravit si můžete i alkoholický drink s matcha, krásně barevný melounový matcha ice tea nebo současnou hvězdu sociálních sítí matcha dalgonu.

Výhodou matcha je i jeho všestranné použití jako ingredience. Sama značka Matcha Tea vyrábí pochutiny jako Matcha Tea čokoládu nebo Bio Matcha Tea Shake s meruňkou, banánem nebo mangem. Stejně tak i vy se můžete inspirovat třeba při přípravě palačinek, krémů, smoothie nebo dortů. S Matcha Tea se fantazii meze nekladou!