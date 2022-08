Sedm tipů, jak snadno ušetřit v domácnosti

Blížící se zima, nejisté dodávky zemního plynu a dlouhodobé zvyšování cen energií nutí mnoho lidí přemýšlet nad změnami, které mohou ve svých domácnostech podniknout. Inspirujte se našimi tipy, jak i u vás doma ušetřit.

1. Plýtvání vodou

Kapající kohoutek či protékající toaletu řešil doma snad každý. S jejich opravou se však nevyplatí dlouho čekat. Za den, měsíc či týden může nahromaděné množství vody vyšplhat na překvapující částku. Jen u rozbitého kohoutku přijdete každý den o 24 litrů vody. U toalety je škoda ještě značnější - za jedinou hodinu zbytečně proteče až 25 litrů vody.

Jedním z dalších nešvarů je puštěný kohoutek s vodou po celou dobu čištění zubů. "Průtok klasické pákové baterie může být až 12 litrů za minutu. Během dvouminutového čištění pak zbytečně proteče až 24 litrů vody," řekl Pavel Rybka ze společnosti Sanela. V takových případech se vyplatí pořízení pákové baterie se spořící kartuší, jejíž zarážka omezí průtok vody až o 40 procent. Dalším krokem pak může být instalace perlátorů. Ty dokážou vodu provzdušnit a efektivně tak snížit její průtok na 5 až 8 litrů za minutu. Největších úspor však dosáhnou bezdotykové baterie, které dokážou spotřebu vody snížit až o jednu třetinu.

2. Chytré zásuvky

Trávíte dovolenou v obavách, zdali jste doma vypnuli žehličku, fén či kulmu? Díky chytrým zásuvkám budete mít po problému. Tato inteligentní zařízení umožňují dálkové vypnutí či zapnutí spotřebičů pomocí telefonu, tabletu či notebooku. Nejenže budete mít svou domácnost plně pod kontrolou, zároveň ušetříte peníze za zbytečně běžící zařízení. "Velmi záleží na samotném vlastníkovi, jak se zařízením zachází. Nicméně je možné konstatovat, že jde o úsporu v řádu desítek procent," prozradil předseda představenstva Agora DMT David Fuchs.

3. Kontrola mrazničky

Na řadu přichází i neoblíbené odmrazování mrazničky. To ovšem nabízí hned několik výhod. První z nich zasáhne vaši peněženku. Vrstva ledu, která se v průběhu užívání spotřebiče utváří na jeho zadní straně, zvyšuje spotřebu energie. "Námraza působí do určité míry jako izolace. Snižuje tak mrazící výkon a zvyšuje spotřebu elektřiny," uvedl ředitel facility managementu M2C Ondřej Pěnička. Z tohoto důvodu je vhodné odmrazovat mrazničku minimálně dvakrát do roka. Kromě toho, že ušetříte, navíc získáte skvělou příležitost ke kontrole jejího obsahu.

4. Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky

Nedostatek zemního plynu a strach z jeho dalšího zdražování nutí lidi poohlížet se po ekologičtějších a výhodnějších alternativách. Není tedy divu, že od konce roku zažívají výrobci tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů obrovskou vlnu zájmu o jejich produkty. "Dnes se vývoj cen elektřiny a zemního plynu těžko predikuje, protože trh je velmi nestabilní. Pokud se ale podíváme na to, jak standardně vypadají ceny za elektřinu a zemní plyn, pak tepelné čerpadlo oproti plynu náklady uspoří," řekl jednatel firmy Master Therm Jiří Svoboda. V rámci programu Nová zelená úsporám je navíc možné získat na tyto technologie státní dotace. Podle statistik za letošní první čtvrtletí se zájem o tyto příspěvky zvýšil až o čtyřnásobek. V případě fotovoltaiky můžete na rodinný dům získat až 200 tisíc korun, u tepelného čerpadla se částka pohybuje od 80 do 100 tisíc korun.

5. Úniky tepla

Mnozí lidé utíkají od plynových kotlů ke staré dobré klasice, krbovým kamnům. Před tím, než zatopíte, si dejte pozor na správné těsnění komínu. I ten může být příčinou tepelných ztrát. "Před prvním zatopením je nutné mít vystavenou revizi spalinové cesty, která prokáže, že je spalinová cesta bezpečná a bude plnit svoji funkci," říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva. Přejdete tak nejen ztrátě tepla, ale i otravě a riziku požáru, ke kterému dochází z důvodu nedostatečného odvodu spalin ven do ovzduší.

6. Krátké a intenzivní větrání

Okno otevřené na takzvanou ventilačku - klasický úkaz v téměř každé domácnosti. Její používání v zimě ovšem odborníci nedoporučují. V takovém případě je potřeba nechat okno delší dobu otevřené, čímž se však zároveň zvyšují náklady na vytápění. Čím více je venku chladno, tím kratší dobu je potřeba větrat. Pro dosažení optimálního vyvětrání a úspor je výhodnější na deset minut otevřít okno a následně jej zase zavřít. Díky tomu se ochladí vzduch, ale stěny a podlahy zůstanou teplé.

7. Pojištění

A pokud se bojíte náhlé ztráty příjmů či nenadálých škod na majetku, buďte připraveni a pojistěte se. Pojištění nemovitosti a domácnosti pokryje škody způsobené přírodními a lidskými živly. Mnohé pojišťovny k nim navíc nabízí i dodatkové asistenční služby. Pomohou vám tak sehnat zámečníka, instalatéra i opraváře. Naopak nečekané změny ve vašem životě napomůže vyřešit rizikové životní pojištění či pojištění pracovní neschopnosti. Například pojišťovna Uniqa nabízí v případě pracovní neschopnosti měsíční příspěvek až ve výši 30 tisíc korun, a to po dobu jednoho roku.