Šest tipů pro čistou a organizovanou dílnu

V dílně plné různých věcí se snadno stane, že vznikne nepořádek a chaos. Přitom ji lze uklidit a zorganizovat pomocí několika jednoduchých tipů. Odborník z Hornbachu přináší šest kroků pro dokonalou a přehlednou dílnu.

1. Začněte inventurou

Způsob, jakým si uspořádáte nářadí, do značné míry souvisí s tím, kolik jej máte. Prvním krokem, který byste měli udělat ještě před uklízením, je inventura. Rozložte si nářadí, součástky a veškeré příslušenství. Získáte tak přehled o tom, s čím pracujete, a možná dokonce naleznete i nářadí, které už nepotřebujete, nepoužíváte nebo je rozbité.

2. Zbavte se nečistoty na podlaze a stolech

Organizace dílny bude snazší, pokud začnete s prázdným prostorem. V případě, že máte kolem sebe množství krabic a jiných náhodných věcí, bude těžké dostat se do každého zákoutí. "Jestli máte velkou skříň s nářadím, kterou lze snadno přesunout, je možné ji z dílny vyndat. Když je prostor prázdný, následuje důkladný úklid. Nejdříve byste měli zamést a vysát. Ujistěte se, že jste vyluxovali nejen podlahu a stoly, ale také stěny a strop - zbavíte se tak starých pavučin a prachu," říká Zlatko Slebodník, odborník z oddělení nářadí a železářství v projektových marketech Hornbach.

Během práce se vám mohou hromadit zbytky dřeva, kovu nebo jiného odpadu. Pokud chcete mít v dílně pořádek neustále, musíte mít naplánovaný rovněž způsob skladování a likvidace odpadu. Čistá dílna se neobejde bez průmyslového vysavače. "Praktičnost průmyslových vysavačů tkví v tom, že jsou určeny na mokré i suché vysávání. Vysají kovové piliny, hobliny, prach, stavební suť i vodu," vysvětluje specialista.

3. Roztřiďte vše potřebné

Po skončení úklidu nechte dílnu vyvětrat. Je to také ideální čas na roztřídění všeho, co jste z dílny vynesli ven. Vytvořte několik hromádek: ponechat, prodat, darovat nebo vyhodit. Když skončíte s prvotním tříděním, můžete hromadu "nechat si" ještě detailněji roztřídit do různých kategorií. Pomůže vám to později, až budete všechno ukládat zpátky do dílny.

4. Uspořádejte nářadí

Roztříděné nářadí bude potřebné uspořádat dle toho, k čemu se využívá. Na organizaci jsou ideální především pojízdné dílenské skříňky, které lze jednoduše přemístit z jednoho místa na druhé. Nezapomeňte si také koupit pásek na nářadí.

5. Využijte prostor na zdi

Všechny roztříděné věci je nutné někam uložit. "Police nabízejí skvělou možnost využití prostoru na stěnách. Jsou vhodné na uložení nezbytností jako kufříky na elektrické nářadí, pracovní materiál a zásoby, boxy na nářadí nebo další pomůcky. Pokud máte čas, můžete si police vyrobit sami na míru, ale snadno je koupíte už hotové," radí Zlatko Slebodník.

6. Vyhraďte si čas na organizaci

Zaneprázdněný a uspěchaný život vám může stát v cestě při udržovaní pořádku a čistoty v dílně. Nejlepším způsobem je vyhradit si určitý čas na pravidelné uklízení. "Žijeme v digitální době. V případě, že používáte kalendář v počítači nebo telefonu, vyhraďte si každých pár měsíců čas, který využijete na uklízení svého pracovního prostoru. V opačném případě mohou uplynout roky a z vaší dílny se stane jedno velké bludiště, ve kterém se všechno ztrácí," dodává odborník z Hornbachu.