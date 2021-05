Šest tipů pro kvalitnější spánek

Spánek patří k základním biologickým potřebám stejně jako dýchání či příjem potravy. V dnešní zrychlené době ho však mnozí upozaďují. Větu "o víkendu to dospím" jste pravděpodobně párkrát pronesli, ale věděli jste, že je to nemožné? Chybějící spánek nedohoníte a stejně tak se nedá naspat do zásoby. Své by o tom mohli říci ti, kteří mají se spaním problémy. Podle České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu trápí tyto potíže 30 až 45 procent dospělé populace. Patříte-li mezi ně, čtěte následující tipy, jak si usínání ulehčit.

Teplo, nebo naopak chladno

Než ulehnete, důkladně vyvětrejte. Okno nechte otevřené alespoň tři minuty, aby se vzduch v místnosti stihl kompletně vyměnit. A to i v zimě. Za tři minuty se nestihnou ochladit stěny místnosti, takže se nemusíte bát, že protopíte kalhoty. Ideální teplota v ložnici by se měla pohybovat mezi 16 - 18 °C, maximálně 21 °C. Nejlepší je nechat okno pootevřené celou noc. V časech letních veder mohou být účinnými pomocníky pro zachování příjemného vnitřního klima venkovní žaluzie. "Když ložnici přes den zatemníte venkovními žaluziemi, pustí do interiéru jen 3,7 % slunečního záření. Večer se tak vyhnete vyhřáté ložnici. Máme vyzkoušené, že žaluzie snižují teplotu uvnitř domu až o 10 °C," prozrazuje Jan Gajdoš, produktový specialista stínící techniky NEVA.

Hlavně v zimě nás trápí suchý vzduch, v některých budovách může převládat po celý rok. Je proto nasnadě pořídit si zvlhčovač vzduchu. Lepšímu usínání pomůže i aroma difuzér, do kterého kápněte pár kapek levandulového, heřmánkového nebo meduňkového oleje. Vyzkoušejte, který z nich na vás bude mít nejlepší uklidňující účinky.

Příliš světla

Pro kvalitní spánek tělo potřebuje co největší tmu. Pouliční lampy, nedostatečně zatemňující závěsy, ruší nás i modré světlo z displejů moderních přístrojů. Pokuste se proto z ložnice vykázat i spotřebiče s diodami. V boji se světelným smogem vám může účinně pomoci zastínění oken venkovními žaluziemi, které s sebou nesou i další bonusy. "Stažené venkovní žaluzie mají krom stínění i tu výhodu, že když necháte okno otevřené, ať už na mikroventilaci nebo na "ventilačku", pomůžou proti hmyzu nebo hluku z ulice," vysvětluje Jan Gajdoš. Na tmu zabírají i látkové nebo venkovní rolety, které světlo nepropustí.

Hluk jako stresový faktor

Zhruba 6,5 milionu Evropanů trpí poruchami spánku kvůli hluku. Hluk bychom proto neměli podceňovat. Rámus z ulice, chrápající partner nebo hluční sousedé dovedou zadělat na bezesné noci. Co s tím? Na hluk z ulice zaberou venkovní žaluzie nebo rolety, na hluk v domě pak špunty do uší. Dnes už jsou k dostání měkké a pohodlné špunty, o kterých ani nebudete vědět. Jen pozor, abyste ráno nepřeslechli budík.

Rutina

Na spánek zabírají rituály. Hodinu před spaním si dejte šálek bylinkového čaje. Uklidňuje meduňka či třezalka, někomu vyhovuje teplé mléko s medem anebo kapky s CBD olejem. Televizi, počítač i telefon už nechte vypnuté. Pusťte si naopak klidnou hudbu, čtěte si. Vyzkoušet můžete lehké protahování nebo jógu. Mysl i tělo potěší jemná masáž obličeje. A nakonec to nejdůležitější. Pokud je to alespoň trochu možné, snažte se chodit spát ve stejný čas. Tělo by se tak mělo naučit, kdy je čas spánku a bdění.

Místo, kam večer uléháte

Komfortní ložní prádlo je základ. Zimomřivým lidem udělá dobře hřejivé flanelové povlečení. I kvalitní bavlna umí zázraky. Zapomínat byste neměli ani na pořádnou matraci. Vliv na nás mají i barvy v interiéru. V ložnici volte neutrální, světlé a tlumené odstíny. Jasné a křiklavé barvy nabuzují energii.

Předspánkový režim

Alespoň šest hodin před spaním omezte nápoje s kofeinem. Kromě kávy to platí i pro černý čaj, limonády a energetické nápoje. Vynechte alkohol. Sice po něm usnete rychleji, ale pravděpodobně vás brzy vzbudí močový měchýř. Co je však horší, spánek "pod vlivem" je mělčí, neodpočinete si dostatečně. Zaměřte se také na to, co večeříte. Večeře by měla být lehce stravitelná. Pozdní konzumace těžkých a tučných jídel vede k opakovanému probouzení. Vsaďte na hutnější polévky, krůtí maso, ryby, pečivo nebo těstoviny.

Lehko se to říká, hůř dělá, ale zkuste před usínáním potlačit negativní myšlenky. Myslete na něco příjemného. Cílem je vyčistit si hlavu a nepřemýšlet nad tím, co jste dnes nestihli udělat a co vás čeká zítra. V posteli to stejně nevyřešíte, tam je čas odpočívat, abyste měli na druhý den dostatek sil.