Vyhrajte knižní novinku Děsivé historky.

Přinášíme vám další soutěž o knižní novinku. Tentokrát se bude soutěžit o hrůzostrašné povídky od spisovatele Michaela Dahla.

Co kdyby v poštovní schránce žila příšera? Co když máte ve škole skříňku, která požírá lidi? Pozor na hrbol pod kobercem, může obživnout! A co by se vám mohlo stát, kdybyste procházeli tichou, temnou, úzkou uličkou?

V téhle STRAŠIDELNÉ SBÍRCE je 25 hrůzostrašných povídek. Všechny o lidech, kteří se BOJÍ. Hodně bojí. Přečtěte si jejich příběhy. Uvidíte, jestli máte strach ze stejných věcí. Protože jestli se teď nebojíte... TAK SE BÁT BUDETE.

O knižní novinku můžete hrát na naše webu Ženydívky.cz.