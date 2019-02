Vyhrajte vstupenky na INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA

Jeden z nejlepších dárků pro ženy je tady. Poprvé v historii, dva největší veletrhy kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a zdravého životního stylu, spojily své síly. Na jednom jediném místě, za jedno vstupné, se s námi vydáte na dámskou jízdu plnou nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností získaných od profesionálů ze všech beauty oborů. Tady si milé dámy nadělíte to, co si opravdu zasloužíte. Dokonalou péči a výběr toho nej pro Vaši tvář, tělo i duši. A díky veletržním slevám navíc ušetříte.

Tedy váhání a rozmýšlení není na místě. Otázky zní jasně. Kdy? 15. - 16. 3. 2019. Kde? Na výstavišti PVA PRAHA EXPO v Letňanech. Přesně tady Vás rozmazlí veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA. Těší se na vás několik stovek vystavovatelů zastupujících stovky prestižních značek. INTERBEAUTY PRAGUE představí to nejlepší z nehtového designu, kadeřnictví a dalších oborů spojených s krásou. WORLD OF BEAUTY & SPA je zaměřen na současné trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, dermatokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, manikúru, pedikúru a zdravý životní styl.

Velkou výhodou je fakt, že si zde můžete téměř vše prohlédnout na vlastní oči, vyzkoušet na svém těle a zjistit tak, co bude vyhovovat, slušet či vonět právě Vám.

V rámci doprovodného programu se můžete těšit na Mezinárodní mistrovství České republiky v malování na tělo BodyArt Czech 2019, dále semifinále profesionální make-upové soutěže MAKECUP awards, soutěž nehtového designu Czech NAIL CUP a historicky druhou soutěž špičkových holičů BarberBattle. Obdivovat umění profesionálů z řad vizážistů a kadeřníků budete moci na 13. ročníku týmové soutěže Pavla Bauera Creative Image Team 2019, vzrušující podívanou nabídne zajisté přehlídka plavek Fashion Island s předními modelkami a vítězkami soutěží krásy. Umělecký dojem nabídne soutěž v prodlužování řas Gold Lashes 2019 i Mistrovství ČR v make-upu. V rámci soutěží také nahlédnete pod pokličku modernímu microbladingu.

Dvoudenní program v PVA EXPO PRAHA Letňany bude opravdu nabitý a rozmanitý. Těšíme se na Vás! Další důležité informace, včetně předprodeje vstupenek, najdete na www.veletrhkosmetiky.cz.

Tři výherci obdrží po dvou vstupenkách na veletrh Interbeauty Prague a World of Beauty & Spa. Soutěžit můžete do čtvrtka 7. března.

