Stavíte plot? Tyto náležitosti si ohlídejte

Ne nadarmo se říká, že dobré ploty dělají dobré sousedy. Letní měsíce a prázdniny jsou ideální na trávení času mimo ruch města, tak se vyplatí vědět, jaké náležitosti potřebujete ke stavbě či rekonstrukci plotu, který obklopuje váš prázdninový dům, rekreační objekt či chalupu. Dobrý plot je vizitkou vašeho domu, chrání majetek i soukromí před zvědavými zraky a poskytuje bezpečné hranice jak pro děti, tak čtyřnohé mazlíčky.

Potřebuji souhlas úřadu či souseda?

Se stavebním úřadem je nutno komunikovat v případech, kdy plot hraničí s veřejnou komunikací, mezi které patří veřejné prostranství, silnice i obyčejný chodník. Protože většinou probíhá stavba plotu na hranici pozemku, je třeba mít i souhlas sousedů. To platí i v případě, že se chystáte na takovou rekonstrukci plotu, u které změníte charakter oplocení, např. měníte materiál, výšku či stavíte nové sloupky. Nejen pro zrychlení celého procesu, ale hlavně pro celkovou pohodu a dobré spolužití je dobré mít vše včas domluvené se sousedy.

Kdo je zodpovědný za plot

Pokud máte mezi svým pozemkem a sousedem zídku, živý plot či potok, je toto bráno jako tzv. rozhrada a platí, že by se každý ze sousedů měl starat o svoji polovinu. V případě plotu je tomu ale jinak. Je to jeho vlastník, kdo má zodpovědnost udržovat jej v dobrém stavu. Pokud se tedy oplocení mezi vašimi pozemky vytrácí či chátrá, máte právo po sousedovi požadovat obnovu, stejně tak, pokud soused plot vůbec nemá a například vám jeho zvířata chodí na pozemek. V takovém případě je zákon na vaší straně a povinnost oplotit pozemek, pokud by se sousedem nebyla řeč, může uložit soud.

V některých případech se připravte na jednání s památkáři či odborem životního prostředí

Ne vždy musíte vědět, že se vaše nemovitost nachází v památkově chráněné oblasti. Je dobré tuto informaci ověřit v katastru ještě před začátkem plánování projektu, jelikož v tomto případě mohou mít památkáři na oplocení specifické nároky. Po získání jejich souhlasu ale už nemáte povinnost stavbu ohlašovat a ani žádat o další povolení stavební úřad.

Pokud stavíte plot okolo objektu zasazeném v nezastavěném území, např. přímo na samotě či mimo zastavěné území obce, je nutné nejen povolení stavebního úřadu v podobě územního souhlasu, ale i vyjádření odboru životního prostředí (či příslušné CHKO). Záleží i na existenci či neexistenci územního plánu dané obce a také stanovisku zastupitelstva. I v případě, že se vaše nemovitost nachází na konci obce a sousedí například s pastvinami, je dobré probrat stavbu či větší rekonstrukci plotu s majitelem sousedícího pozemku, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem, kdy by například soused mohl mít problém s tím, že při práci vstupujete na jeho majetek.

Kvalitní plot poslouží několika generacím

Ještě před tím, než začnete jednat s úřadem, měli byste mít jasno i v tom, jak přesně bude váš nový plot vypadat a co od něj očekáváte. "Při koupi nového plotu zvažte jako první jeho životnost, která se odvíjí od kvality materiálu a zpracování. Dřevěný plot se sice na první pohled jeví jako levnější varianta, kvůli nutným opravám a natírání dorovná cenu kovaného oplocení zhruba do deseti let. Plastové oplocení ztrácí obvykle působením slunce svůj původní vzhled a často se mimo jiné ohýbá do tvaru luku. Mnoho lidí volí bezúdržbové kované či hliníkové ploty jako jednorázovou investici, která bude sloužit pro několik generací," uvádí Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark.

Kovaný plot je tradice, která se dnes začíná vracet v technologicky špičkově propracovaném produktu

Pokud chcete reprezentativní kovaný plot, vybírejte takové firmy, které kladou důraz na ruční práci a zkušené kováře a zámečníky. Vzhled celého oplocení je dán jak špičkovou kvalitou použitých materiálů, tak i řemeslností zpracování. Pokud zvolíte řešení shodného designu i pro vstupní a vjezdové části oplocení, výsledný dojem bude perfektní. Dobrá firma navíc plot odborně namontuje a nabídne záruční i pozáruční servis.