Stručný návod na ořezávání dřevin

Správná úprava a údržba stromů i dřevin je tvrdým oříškem pro mnohé zahrádkáře. Má vliv na to, jak budou stromy prospívat. Víte ale, kdy je ten správný čas na prořezání? Podívejte se na praktické rady od odborníka z Hornbachu, se kterými to bude hračka.

1. Kdy začít s řezáním

Ovocné stromy se obvykle zastřihávají ve dvou etapách: v zimě a v létě. "I když nejde o odlišný typ řezu, zásadním rozdílem jsou benefity, které s sebou přinášejí. Zimní řez se provádí na podporu růstu nových výhonků. Letní naopak růst výhonků zpomaluje, ale zvyšuje rodivost stromu," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Stromy jako jabloně a hrušně je potřeba řezat na sklonku zimy, kdy nehrozí pokles teploty pod -10 °C. Optimální teplota pro tyto úpravy je 2 až 5 °C. Důležité je zvládnout to ještě před prvním pupenem. Peckoviny (třešně, broskve, višně, meruňky), s výjimkou slivoní, řežeme hned po sběru úrody, nebo v dubnu. Menší ovocné keříky jako maliny, ostružiny, rybíz, borůvky či vinnou révu ořežte až po skončení zimních mrazů.

Okrasné rostliny a dřeviny si na rozdíl od ovocných stromů žádají častější údržbu. Před nástupem špatného počasí je dobré menší keříky, keříkové růže nebo mladé rostliny zastřihnout, aby se pod vlivem nepříznivého počasí nezlomily.

2. Technika řezu

Nejvíce se chybuje při samotném řezání stromů. Správný úhel řezu je mírně šikmý. Pokaždé jej dělejte nad pupenem v dostatečné vzdálenosti. "Pokud by byl příliš blízko pupenu, naruší se proces hojení. Když budete řezat příliš daleko od výhonku, část větve může uschnout, což představuje vstupní bránu pro škůdce. Abyste strom ochránili před infekcí, použijte na ořezaná místa štěpařský vosk," radí David Benda z Hornbachu.

Vždy řežte větve, které rostou směrem dovnitř stromu, dolů nebo křížem. Mezi větvemi ponechte ideálně rozestup 15 - 30 cm. Hlavní větve by se měly táhnout do vodorovné polohy, díky čemu porostou pomaleji.

3. Správné nářadí

Precizní zastřihávání si vyžaduje kvalitní nářadí. Pevné větve a husté dřeviny nejlépe zastřihnete kovadlinkovými nůžkami. Na menší porosty zvolte raději nůžky se systémem Bypass. Nejtlustší větve nebo kmeny odpilujte prořezávací nebo motorovou pilou. "Kovadlinkové nůžky poskytují během stříhání sílu, zatímco bypass systém zajistí přesnost. Na stříhání živých plotů jsou vhodné nůžky s teleskopickými tyčemi. Pokud chcete ušetřit čas i námahu, pořiďte si akumulátorové přístroje," radí odborník z Hornbachu.

4. Stříhání mladých rostlin

Nově vysazené stromečky a keříky také potřebují péči. Klíčovým krokem je zajistit rostlině dobrý kořenový systém. Čerstvě přesazené dřeviny by měly být prořezané, aby mohla rostlina v první sezóně věnovat svou energii zapuštění kořenů. Nové ovocné či okrasné keře by měly být prořezané ideálně na tři větve. V prvních letech keříky prořezávejte zejména na podzim, po opadání listů. Nově vysazené stromy by měly být ořezané na 3 až 4 pupeny. Před prvním řezem je ale vhodné poradit se s odborníkem, který vám pomůže s postupem u každé konkrétní rostliny.

5. Výsek stromů

Zimní vegetační období (od října do března) je ideálním časem pro odstranění starých a nemocných stromů. "Před výsekem se nejdříve ujistěte, zda nepotřebujete povolení od obecního nebo městského úřadu. Odstranění stromu mimo vegetační období se považuje za porušení zákona, a může vás stát až několik tisíc korun," dodává odborník z Hornbachu.