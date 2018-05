Studie varuje před problémy buldočků. V Británii oblíbených

Francouzští buldočci patří k nejoblíbenějším psím plemenům v Británii, ale jejich příznivci by si měli rozmyslet, zda si takového psa pořídit. Podle vědecké studie tito psi trpí četnými zdravotními problémy. Studie vyšla tento týden v odborném časopise Canine Genetics and Epidemiology.

Srovnala údaje z několika set britských veterinárních klinik a uvádí, že buldočci trpí často záněty uší a spojivek a rovněž průjmy. Týká se to zejména samců.

"Studie nabízí majitelům informace o problémech, které mohou očekávat, a ostatním pomoc při rozhodování, zda je francouzský buldoček opravdu pro ně to pravé," uvádí se v textu.

To, co se zdá některým na buldočkovi roztomilé - totiž velké oči a zploštělý nos - je zdrojem jejich zdravotních problémů.

"Dýchací potíže, které mělo 12,7 procent psů srovnávaných ve studii, jsou typické u ras se zploštělým nosem," stojí v textu. Svraštělá kůže kolem čumáku je navíc zdrojem kožních nemocí.

Loni byla tato rasa v království druhá nejoblíbenější hned za labradorskými retrívry.

Dan O'Neill z královské veterinární vysoké školy, který se na studii podílel, řekl, že "zřejmé zdravotní problémy těchto psů majitele nedokážou ovlivnit". Daleko víc je prý oslovují snímky šířené sociálními sítěmi a televizními pořady, kde se zdůrazňuje roztomilost těchto psů.

Podobný trend zaznamenali veterináři i v Česku, kde si podle dubnové zprávy Komory veterinárních lékařů pořizuje plemena malých psů a koček s plochými nosy stále více lidí. Komora upozornila, že tato zvířata mají značné dýchací potíže, a to do té míry, že se jim do organismu dostává až o 80 procent méně kyslíku, než je tomu u zvířat s normálním tvarem průdušnice. Zvířata často nejsou schopná ujít bez zadýchání ani několik metrů. I v ČR má na oblibu vliv marketing, při němž se tato plemena často využívají.