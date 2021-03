Chraňte své mazlíčky včas

Zaleží vám na zdraví a pohodlí vašich zvířecích miláčků? Zabraňte blechám, klíšťatům a dalším psím i kočičím nepřátelům ze světa hmyzu, aby je trápili! Ochráníte tak nejen své mazlíčky, ale také sebe.

Našim čtyřnohým kamarádům se snažíme dávat jen to nejlepší a většina z nás je považuje za členy rodiny. Mají však spoustu nepřátel, kteří na ně číhají venku, ale následně umí nepříjemně potrápit celou domácnost. Klíšťata, blechy, všenky a jiní paraziti každoročně děsí všechny chlupaté kožíšky.

Hrozba jménem borelióza

Toto závažné onemocnění nervové soustavy je v našich zeměpisných šířkách čím dál rozšířenější. Přenáší ho zejména infikovaná klíšťata, ale také komáři, ovádi, muchničky a další hmyz. Nakazit se jím může nejen člověk, ale i pes nebo kočka. Na zvířatech se však začátky onemocnění rozpoznávají jen velmi obtížně, a tak pro mazlíčky představuje opravdu vážné ohrožení. Je proto mnohem lepší, když se jim takový hmyz bude raději vyhýbat.

Blechy psí na člověka nejdou

Jeden z nejrozšířenějších mýtů ohledně tohoto dotěrného hmyzu má na svědomí legendární filmová komedie. Jenže blechy umí znepříjemnit život úplně všem členům domácnosti, nejen těm na čtyřech tlapkách! Jsou noční můrou všech chovatelů a nikdo je nevidí rád. Zablešené zvíře opravdu trpí a dostat blechy z pelíšků či boudiček vašich mazlíčků je dost náročný úkol. Rozhodně je tedy lepší tyto vetřelce nepřitahovat.

Prevence je základ

Ochrana před klíšťaty, blechami, všenkami a jinými zvířecími parazity je předpokladem k spokojenému a zdravému životu nejen pro čtyřnohé kamarády. Také jejich majitelé ocení vycházky do přírody bez zbytečného stresu a pohodlí čistého domova. Lze toho snadno docílit třeba použitím prostředků proti parazitům. Chovatelé si dnes mohou vybrat z různých variant od speciálních obojků, přes tablety, či spreje až po pipety obsahující účinný roztok.

Mezi nejoblíbenější patří právě zmíněné pipety, protože jsou nejen snadno dostupné, ale jejich aplikace je jednoduchá a účinek bývá velmi spolehlivý. K takovým se řadí například přípravky Fypryst Cat pro kočky či Fypryst Dog určený psům. Pro ty je dokonce k dostání v různých velikostech objemu od S až po XL. Účinnost tohoto preparátu proti klíšťatům přetrvává až po dobu 4 týdnů a proti napadení blechami až po dobu 8 týdnů v závislosti na síle zamoření prostředí. Blech se zbaví už během 24 hodin.

Nejlepší přítel člověka

Zvířecí láska a oddanost nezná hranic, proto by péče o čtyřnohé kamarády měla být samozřejmostí a na jejich zdraví i pohodlí by mělo záležet každému majiteli. Základem spokojeného života mazlíčků je naše pozornost, kvalitní a vyvážená strava, dostatek pohybu a ochrana před parazity i dotěrným hmyzem. Oni se nám za to pak odvděčí dlouhými roky zdravého a aktivního života a svou milou společností.