Rodinný rozpočet bez stresu? S online letáky to zvládnete!

Víte, kam mizí vaše peníze? Máte přehled o výdajích a příjmech? Je nejvyšší čas si sestavit rodinný rozpočet. A vězte, že to jde i bez stresu a nervozity. Stačí jen vědět, jak na to, a hlavně: začít. Nejhorší jsou první kroky, pak už to půjde jako po másle. S využitím všech dostupných online letáků na Letákomat.cz můžete spoustu výdajů naplánovat dost přesně, a o to účinněji šetřit.

Proč rodinný/osobní rozpočet?

Než se vůbec pustíte do sestavení svého rozpočtu, sami sobě si odpovězte na otázku: Proč chcete sestavovat rozpočet? Odpověď na tuto otázku je důležitá, poslouží jako motivace k tomu, abyste se do sestavení svého rozpočtu vůbec pustili.

Mnoho lidí děsí první krok. Myslí si, že něco tak složitého si sestavit nezvládnou. Anebo naopak: mají pocit, že o svých penězích drží dostatečný přehled i bez rozpočtu. Oba extrémy jsou špatně. Stačí se myšlenkově posunout kousek víc ke středu obou názorových cest, a rozhodnout se, že si chcete udělat základní přehled o svých penězích. Ten totiž nikdy není na škodu!

K dlouhodobějšímu udržování přehledu o rozpočtu, a především o možnostech tvořit úspory, pak slouží motivace typu: dovolená, plánovaná půjčka a její řádné splácení nebo třeba šetření na jiný větší výdaj, jako je auto, renovace interiéru, či pořízení si koníčka, s nímž se budou pojit i pravidelné výdaje.

Jak má vypadat rozpočet pro domácnost

Na jedné straně příjmy, na druhé straně výdaje, to je jasné. Ale otázka mířila spíše do podrobností. Takže, jak se stavit osobní nebo rodinný rozpočet? Pamatujte na detaily a zahrňte je na obě strany svého finančního přehledu.

Strana příjmů

Zapište si všechny příjmy. To znamená veškeré peníze, které do rodinného rozpočtu přicházejí, ať už se jedná o mzdy, brigády, přivýdělky, důchody, příspěvky, úroky ze vkladů a dalších pravidelně vyplácených finančních produktů.

Strana výdajů

Zaznamenejte všechny výdaje, za co utrácíte peníze. Pro lepší přehled a práci s rozpočtem je rozdělte do tří hlavních kategorií:

1. nutné (povinné) výdaje: například nájem, hypotéka, energie, voda, doprava, potraviny, krmení pro domácí mazlíčky aj., ale patří sem i výdaje na zlozvyky, kterých se dá zbavit jen pomalu, typicky kouření

2. ostatní (nepovinné) výdaje: zábava, stravování v restauracích, koníčky, dovolené, příležitostný alkohol atp.

3. nárazové výdaje, které se neopakují každý měsíc: oblečení a obuv, domácí potřeby atp. Tuto kategorii také můžete zahrnout mezi druhy úspor, z nichž pak budete pro jejich úhradu čerpat ("obálky", do nichž odkládáte volné peníze).

Pomozte si s online letáky

Online slevové letáky, ať už obchodů s potravinami, s oděvy, s nábytkem, s domácími potřebami, drogerií nebo s elektrem, najdete na Letákomat.cz koncentrované na jednom místě tak, abyste si o nich mohli kdykoliv udělat přehled, a ten si udržovat.

Jak vám ale pomohou s rozpočtem? Velkou měrou! Díky předem zveřejněným cenám si totiž výdaje naplánujete mnohem přesněji. Potraviny většinou používají týdenní letáky (např. akční leták Albert), ale u obchodů s nábytkem a domácími potřebami se běžně setkáváme s letáky na celý měsíc dopředu (např. Sconto nábytek).

A k čemu to je?

U potravin jistě už máte přehled o svých pravidelných nákupech. Když je jemně přizpůsobíte akčním letákům, a nakupovat budete s větším ohledem na vyhlašované slevy a akce, pak nejenže víc ušetříte, ale i si předem vytvoříte jasný přehled o tom, jak vysokou částku můžete v kterém měsíci uspořit.

A u nárazovějších výdajů, jako jsou oděvy nebo domácí potřeby, některá drogerie, můžete plánovaně nakupovat jen za ty nejnižší ceny. Díky plánování můžete na výhodnější leták počkat delší dobu. Oba postupy (v potravinách i v nárazovitých výdajích) vám pomohou s rychlejším naplňováním cílů, na něž šetříte.

Rozpočet pravidelně sledujte a upravujte

Rozpočet na jeden měsíc je základ, od kterého se můžete v dalších měsících "odpíchnout". V hrubém obrysu (a pravděpodobně i na straně na příjmů) může zůstat totožný, ale v detailech byste měli aktualizovat výdaje, jejichž výše se během měsíců mění: především nárazové položky, za něž vydáváte peníze jen občas.

V čase se budou vyvíjet i výdaje na potraviny, které jednak tvoří značnou výdajovou položku, jednak se jejich ceny dynamicky mění. Netřeba je sledovat položku po položce, ale spíše si vytipovat potraviny, za něž vydáváte nejvíce, a ty pravidelně sledovat, nakupovat je v akcích.

Rozpočet na týdenní bázi?

Vzhledem k tomu, že především řetězce s potravinami obměňují akční letáky po týdnech, je vhodné si v rozpočtu vyčlenit položku na potraviny, nastavit si její maximální měsíční strop, a pak ji rozdělit právě do týdnů. V nich si pak snáze nastavíte konkrétní nákupní plán a hlavně hranici: abyste se ve slevách neztratil, a pod vlivem euforie z nižších cen nekupovali zbytečnosti.

Pomůže i detailnější plán jídelníčku domácnosti na celý týden, podle nějž snáze nakoupíte. Sestavovat ho můžete v souladu s chystanými slevovými akcemi supermarketů, či řetězců menších prodejen ve vašem okolí, kam pravidelně chodíte nakupovat.