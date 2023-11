Vánoční stromek z Hornbachu

V Hornbachu startuje prodej vánočních stromků, které zakoupíte nejen na zahradách v projektových marketech, ale nabízí možnost nákupu i online z pohodlí domova. Jaká je cesta vánočního stromku od semínka až do vaší sváteční domácnosti vám přiblíží David Benda, odborník z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach.

Vánoční stromky Nordmann Gold® pocházejí z produkce certifikovaných závodů a jsou pěstovány s ohledem na zdravé životní prostředí, pořídit si je můžete jedině v Hornbachu. Jaký je jejich osud a co všechno musí splnit, než se dostanou do vašeho obývacího pokoje?

Odkud stromky NORDMANNgold pocházejí?

"Semena pocházejí z gruzínského Kavkazu. Původní Nordmannové jedlové lesy na Kavkaze poskytují pro naše stromky druhově čisté osivo s vynikajícími vlastnostmi," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v Hornbachu. Semena se získávají zodpovědně při trvale udržitelném obhospodařování stromových porostů včetně dodržování zásad bezpečnosti práce pro sběrače šišek.

Ze semínka vyroste semenáček

V německých a dánských školkách pro stromky vyrůstají ze semen semenáčky. Z jednoho kilogramu semen se vypěstuje až 5 000 mladých rostlin. V prvním roce vyrostou semenáčky jen pár centimetrů. Po dvou letech jsou sazenice velké 6 až 8 centimetrů, což je dostatečná výška pro přesazování do lesních školek.

Z lesní školky na plantáž

Ve věku 3 až 4 let se mladá rostlina odebere ze záhonu ve školce a přesadí se na plantáž. Na jednom hektaru (10.000 m2), se zasadí přibližně 7.000 stromků. Dalších 7 až 10 let roste strom na plantáži. Přitom potřebuje neustálou péči - tvarování, korigování růstu, ořezávání pahýlů, ochranu před škůdci, hnojení. Jednotlivé práce často tvoří kontinuální péči, která se neustále opakuje. Stromeček tak za svůj život potřebuje minimálně sedmkrát absolvovat tento pečlivý cyklus. K tomu se přidají obvyklé práce na plantáži, jako například kontrola a oprava plotů, budování a údržba silnic, sečení atp. To vše dělá z produkce vánočních stromků pro pěstitele celoroční záležitost.

Když stromeček vyroste.

.. přichází na řadu "etiketování". Pokud stromek splňuje požadované vysoké nároky, obdrží etiketu Nordmann Gold®. "Každý stromek Nordmann Gold® má individuální kontrolní číslo kvality a je také jedinečný. Pomocí tohoto individuálního kontrolního čísla lze kdykoli vyhledat nejen plantáž, ze které stromek pochází, ale i zodpovědného lesníku. To garantuje kvalitu a jistotu, že stromek opravdu pochází z ekologického hospodářství," popisuje David Benda z Hornbachu.

Sběr a balení stromků

V polovině listopadu se vybrané stromky odříznou, očistí a zabalí do sítě. Následně se pomocí speciálního stroje napaletují. Jeden paletovací stroj zvládne připravit až 1500 stromků za den. Poté se stromky odvezou z plantáže k místu naložení na kamiony. Už za 5 dní od začátku sklizně vyrážejí první stromky na cestu. Na jeden kamion se v průměru naloží 1.100 stromků. Průměrná trasa jednoho kamionu je přibližně 600 km. Na jeden stromek tak připadá 0,55 km přepravní trasy.

Prvním krokem ke spolehlivé logistice je bezvadný průběh sklizně. Za tímto účelem je třeba zkoordinovat všechny pracovní síly, jednotlivé úkoly a časové možnosti tak, aby na sebe plynule navazovaly. "Například je nutno zajistit, aby doprava strojů k balení do sítě a paletovacích strojů mezi jednotlivými plantážemi probíhala s co nejmenší ztrátou," vysvětluje David Benda z Hornbachu. Vánoční stromky Nordmann Gold® se na prodejnách Hornbach objevily již 15. listopadu. Pravidelné dodávky budou pokračovat až téměř do Vánoc, čímž se zaručí garance čerstvosti.

Stromek Nordmann Gold® si můžete objednat i online

Tak jako v uplynulých letech, si můžete i letos objednat a pořídit vánoční stromek Nordmann Gold® v Hornbachu online s doručením domů nebo do prodejny dle vašeho výběru. Odpadnou vám tak starosti s nákupem a složitou dopravou, navíc ušetříte čas i námahu. Vánoční stromky i přes inflaci seženete za stejnou cenu jako loni.

Vánoční stromky Nordmann Gold®:

Jedle dánská 110 až 150 cm ………………………. 339 Kč

Jedle dánská Nordmann Gold® 130 až 170 cm …. 599 Kč

Jedle dánská Nordmann Gold® 170 až 220 cm …. 799 Kč

Jedle dánská Nordmann Gold® 230 až 270 cm …. 1.449 Kč

Jedle dánská Nordmann Gold® 400 až 450 cm …. 4.399 Kč - *dostupné pouze ve vybraných obchodech.

Šikovný stojan na vánoční stromeček

Stojan na vánoční stromeček Krinner Black Edition Comfort Grip je vhodný pro stromky do výšky 2,5 metru. Součástí je nádobka na vodu k zavlažování a patentovaný bezpečnostní pás proti nečekanému převrácení. Pomocí techniky jednoho lanka bude stromeček stát bezpečně a rovně. Zakoupíte jej v prodejnách Hornbach nebo na www.hornbach.cz.